Dow Jones cierra al alza, otros índices caen ante incertidumbre sobre recorte de tasas Fed

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

15 ago (Reuters) - El Dow Jones cerró con una ligera alza el viernes, tras alcanzar un máximo intradía ante el avance de las acciones de UnitedHealth luego de que Berkshire Hathaway aumentara su participación en la aseguradora de salud, pero otros índices de Wall Street cayeron debido a que datos dispares empañaron la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

* Una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, también estaba en el radar, con los mercados esperando que pudiera allanar el camino para una resolución del conflicto en Ucrania y determinar las perspectivas de los precios del crudo. Ambos líderes comenzaron una reunión en Alaska el viernes por la tarde.

* UnitedHealth Group se disparó después de que la empresa de Warren Buffett revelara una nueva inversión en la aseguradora de salud, mientras que Scion Asset Management, de Michael Burry, también se volvió más alcista en la empresa.

* El aumento de los costos en el sector sanitario en general y la caída de cerca del 40% de las acciones de UnitedHealth este año han dejado al Dow Jones rezagado frente a sus pares de Wall Street en su camino hacia máximos históricos. Marcó su último récord el 4 de diciembre.

* El sector sanitario registró alzas el viernes y anotó su mejor rendimiento semanal desde octubre de 2022.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 18,86 puntos, o un 0,29%, a 6449,68 unidades; el Nasdaq Composite bajó 83,99 puntos, o un 0,40%, a 21.626,68 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 43,83 puntos, o un 0,1%, a 44.955,09 unidades.

* En términos generales, los principales índices bursátiles de Wall Street registraron su segunda semana de ganancias, impulsados por las expectativas de que la Fed pueda reiniciar su ciclo de relajación monetaria con un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés en septiembre.

* "La pregunta es: ¿ha repercutido ya el arancel en el precio de los bienes? Y parece que no", dijo Joe Saluzzi, codirector de operaciones bursátiles en Themis Trading.

* En una jornada dispar en cuanto a datos, un informe mostró que las ventas minoristas en julio subieron como se esperaba, pero el índice de la Universidad de Michigan sobre confianza del consumidor cayó más de lo esperado, a 58 unidades, ya que aumentan las expectativas de inflación. (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru y Saeed Azhar en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)