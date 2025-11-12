Dow Jones cierra en máximo histórico, Amazon lastra al Nasdaq

(Actualiza con valores tras el cierre del mercado)

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

12 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaron con tendencia dispar el miércoles, con el Dow Jones en un máximo histórico al cierre y el Nasdaq cediendo terreno, ya que los inversores abandonaron los valores tecnológicos y se centraron en el probable fin del histórico cierre del Gobierno federal.

* La Cámara de Representantes se disponía a poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, con una votación sobre un paquete de financiación provisional para reanudar la asistencia alimentaria interrumpida, pagar a cientos de miles de trabajadores federales y reactivar un sistema de control del tráfico aéreo paralizado.

* "Eso debería ser positivo desde el punto de vista de la confianza, eliminando uno de los principales riesgos que existen", dijo Bill Northey, director senior de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, en Billings, Montana.

* El alza de las acciones de Goldman Sachs y UnitedHealth Group elevaron al Dow a su segundo máximo histórico consecutivo al cierre. El índice se ha disparado cerca de un 14% en 2025, a la zaga de una subida de cerca del 17% en el S&P 500.

* Algunos de los pesos pesados de Wall Street relacionados con la tecnología perdían terreno, como Amazon, Tesla y Palantir.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganaba 4,45 puntos, o un 0,08%, a 6.852,03 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdía 57,82 puntos, o un 0,25%, a 23.410,48 unidades. El índice industrial Dow Jones subía 327,72 puntos, un 0,69%, a 48.259,75 puntos.

* El diseñador de semiconductores AMD subió tras anunciar que espera unos ingresos anuales de 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años por chips para centros de datos.

* Las acciones se vieron presionadas temprano, tras conocerse que el inversor tecnológico japonés SoftBank Group vendió su participación en Nvidia y un recorte de las previsiones del proveedor de servicios de IA en la nube CoreWeave suscitó preocupación por el rápido crecimiento de las valoraciones entre las empresas tecnológicas. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)