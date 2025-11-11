Dow Jones cierra en récord mientras mercado apuesta por fin de paralización del Gobierno de EE. UU.

(Actualiza con valores tras el cierre; cambia redacción)

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

11 nov (Reuters) -

El índice Dow Jones registró un cierre récord el martes, impulsado por los avances para poner fin al cierre más prolongado del Gobierno de Estados Unidos, mientras que Nvidia y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial cayeron por las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones.

* Impulsando las ganancias en el Dow y el índice S&P 500, los miembros de la Cámara de Representantes regresaron a Washington tras un descanso de 53 días para una votación que podría poner fin al cierre.

* "Las expectativas son que el cierre haya terminado (...) La gente volverá al trabajo, los datos económicos se publicarán de nuevo y la incertidumbre quedará atrás", dijo el estratega jefe de inversiones de CFRA, Sam Stovall.

* Sumándose a las inquietudes sobre los valores relacionados con la IA que han impulsado el repunte del mercado en los últimos años, el inversor tecnológico japonés SoftBank Group anunció la venta de acciones de Nvidia por US$5.800 millones, lo que hizo que los papeles del fabricante de chips cayeran el martes.

* Las acciones de CoreWeave, respaldada por Nvidia, se desplomaron después de que la empresa de computación en nube recortó sus previsiones de ingresos anuales debido a problemas en los centros de datos.

* En tanto, la actualización semanal de las cifras preliminares de nóminas de ADP mostró que los empleadores privados perdieron un promedio de 11.250 puestos de trabajo cada semana durante las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de un desastre económico y de seguridad nacional si la Corte Suprema fallaba contra su uso de una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles radicales.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 14,69 puntos, o un 0,22%, a 6.847,12 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 54,04 puntos, o un 0,25%, a 23.468,40 unidades. El Dow Jones subió 559,33 puntos, o un 1,19%, a 47.934,46 puntos.

* Con el avance del martes, el Dow ha subido cerca de un 13% en 2025.

* Los mercados de renta fija estadounidenses permanecieron cerrados por un festivo. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Javier Leira)