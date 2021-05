Dow jones cierra en un máximo histórico pese a baja de tecnológicas

(.)

Por Krystal Hu y Shreyashi Sanyal

5 mayo (Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones cerró el miércoles en un máximo histórico, mientras que el Nasdaq recortó ganancias previas y terminó con pérdidas.

* El sector energético y el de materias primas continuaron con el impulso de esta semana, liderando las ganancias en el S&P 500. Los servicios públicos y el sector inmobiliario encabezaron los descensos.

* "La energía, el sector financiero, las materias primas y la industria están teniendo un rendimiento superior. Suelen ser sectores de orientación cíclica y tienden a beneficiarse durante los periodos en que las economías se reabren y se expanden", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management.

* El índice de semiconductores Philadelphia SE se recuperó de una caída del martes. Sin embargo, las empresas tecnológicas de megacapitalización, como Amazon.com Inc y Facebook Inc y Alphabet Inc, bajaron.

* Los sólidos datos económicos y las ganancias empujaron a los índices S&P 500 y Nasdaq a máximos históricos la semana pasada, pero los mercados han flaqueado por el temor a una aceleración de la inflación y una posible subida de las tasas de interés en Estados Unidos.

* "Una vez que los mercados alcanzan los máximos que hemos visto recientemente, lo único que preocupa a los inversores es el aumento de la inflación y lo que eso significa para la rentabilidad de las empresas", dijo Shawn Cruz, estratega de mercado senior de TD Ameritrade.

* Las ventas tecnológicas se aceleraron el martes después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sugirió que las tasas de interés podrían tener que subir ante el sobrecalentamiento de la economía.

* Más tarde, la expresidenta de la Fed aclaró que una subida de los tipos a corto plazo no era algo que estuviera "prediciendo o recomendando".

* El informe nacional de empleo ADP mostró que las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron en abril, ya que las empresas se apresuraron a impulsar la producción por la mayor demanda, impulsada por una ayuda masiva del gobierno y la vacunación contra el COVID-19.

* El viernes se publicarán los datos de las nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo.

* Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones subió 96,99 puntos, o un 0,28%, a 34.230,02 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 2,97 puntos, o un 0,07%, a 4.167,63 unidades. En cambio, el Nasdaq Composite bajó 51,08 puntos, o un 0,37%, a 13.582,43 unidades. (Reporte de Shreyashi Sanyal en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Marion Giraldo)