Dow jones sube al inicio de una semana cargada de resultados corporativos, microsoft arrastra al nasdaq

Por Shreyashi Sanyal

25 jul (Reuters) - El Dow Jones sub√≠a el lunes mientras los inversores se preparaban para una reuni√≥n de la Reserva Federal durante la semana y reportes de ganancias de algunas de las compa√Ī√≠as m√°s grandes para medir el impacto de la fortaleza del d√≥lar y una vertiginosa inflaci√≥n, aunque el Nasdaq ca√≠a presionado por Microsoft.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc , Microsoft Corp y Meta Platforms Inc , que en conjunto representan 8,9 billones de dólares en capitalización de mercado, o una cuarta parte del peso en el referencial S&P 500, informarán sus resultados trimestrales esta semana.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 123,98 puntos, o un 0,39%, a 32.023,27 unidades, mientras que el S&P 500 sumaba 5,49 puntos, o un 0,14%, a 3.967,12 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, perdía 26,93 puntos, o un 0,23%, a 11.807,19 unidades.

* "La parte realmente importante de la temporada de resultados est√° aqu√≠. Entonces, aunque la confianza est√© regresando en este momento, tambi√©n puede disiparse r√°pidamente si tenemos decepciones de compa√Ī√≠as como Google y Microsoft el martes", dijo Dennis Dick, comerciante minorista de Triple D Trading.

* Las acciones de las empresas de alto crecimiento cotizaban dispares por la ma√Īana en Nueva York.

* Microsoft caía un 0,5% después de que Wells Fargo recortó su precio objetivo, citando riesgos para los resultados debido a la inflación, aumento de las tasas y un dólar más fuerte.

* El d√≥lar, que ronda m√°ximos de 20 a√Īos tras un agresivo ciclo de endurecimiento monetario por parte de la Fed, se considera un obst√°culo para las empresas estadounidenses, especialmente aquellas con grandes operaciones globales.

* Los tres principales índices cerraron al alza la semana pasada. El Nasdaq de fuerte componente tecnológico- sumó un 3,3%, el S&P 500 ganó un 2,4% y el Dow Jones avanzó un 2%.

* Se espera ampliamente que la Reserva Federal entregue otro gran aumento de tasas de 75 puntos básicos al final de su reunión de política monetaria de dos días el miércoles, poniendo fin de manera efectiva al respaldo de la era de la pandemia a la economía estadounidense.

* La atenci√≥n tambi√©n se centrar√° en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener pistas sobre futuros aumentos de tasas en un contexto de preocupaciones sobre un endurecimiento agresivo que lleve a la econom√≠a a una recesi√≥n. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)