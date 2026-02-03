Dow Jones sube levemente a la espera de avalancha de resultado, Palantir se dispara

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

3 feb (Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones subía levemente el martes, luego de que los resultados de Palantir contribuyeron al ⁠optimismo en torno a la ⁠IA, mientras que los inversores se preparaban para una avalancha de resultados empresariales a lo largo de la semana.

* Palantir Technologies subía un 8,6% después de que sus optimistas resultados pusieron de ⁠relieve la ‌demanda de sus ​herramientas de IA de grado militar, con el gasto en defensa de Estados Unidos contribuyendo a impulsar las ​ventas trimestrales.

* Teradyne subía un 7,8% después de que el fabricante de equipos de prueba de chips ‌publicó unas sólidas previsiones para el primer trimestre, aprovechando una ola independiente ‌de inversiones relacionadas con la IA, ya ​que las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en la expansión de centros de datos.

* Alphabet operaba con pocos cambios tras alcanzar un máximo histórico en la sesión anterior, mientras que Amazon caía un 1,4%. Las dos grandes empresas de las "Siete Magníficas" presentarán sus resultados más adelante esta semana, lo que ofrecerá a los inversores otra perspectiva sobre la carrera por comercializar la inteligencia artificial.

* Advanced Micro Devices y el fabricante de servidores Super Micro Computer, que presentarán sus resultados tras el cierre del mercado, retrocedían. ⁠El índice Philadelphia SE Semiconductor perdía un 1,9%.

* Los beneficios de las mayores empresas tecnológicas han puesto de relieve el creciente interés de ​los inversores por la rentabilidad de los planes de gasto de capital en auge. El gasto en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial ha aumentado considerablemente, lo que ejerce presión sobre las empresas para que traduzcan la inversión en rendimientos cuantificables que puedan respaldar las elevadas valoraciones.

* En tanto, Walt Disney nombró el martes al director de parques temáticos, Josh D'Amaro, como director ejecutivo, colocando a un veterano de la empresa al frente y poniendo fin a la incertidumbre ⁠sobre la sucesión. Las acciones de la empresa cayeron un 1,6%.

* A las 1527 GMT, el Promedio Industrial Dow ​Jones sumaba 109,13 puntos, o un 0,22%, a 49.516,79 unidades, el índice S&P 500 perdía 30,23 puntos, o un 0,43%, a 6.946,21 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 240,74 puntos, o un 1,02%, a 23.351,37 unidades.

* Un cuarto de las empresas del S&P 500 tienen ‍previsto publicar sus resultados trimestrales esta semana y los analistas esperan que hayan aumentado sus ganancias casi un 11% en el trimestre de diciembre, frente a la estimación de alrededor del 9% a principios de enero, según datos de LSEG.

* PayPal pronosticó unos beneficios para 2026 por debajo de las estimaciones, lo que provocó un desplome del 17,3% en sus acciones.

* En el ámbito macroeconómico, la ​Cámara de Representantes intentará aprobar hoy un acuerdo para poner fin al último cierre, que ha vuelto a alterar el calendario de publicaciones económicas y ha retrasado el esperado informe de empleo de enero, que debía publicarse el viernes. El informe JOLTS del martes también se pospuso. (Reporte de ‍Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Maju Samuel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)