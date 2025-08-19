Dow Jones sube, resultados de Home Depot ponen el foco en ganancias de minoristas

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

19 ago (Reuters) - Las acciones de Home Depot subían después de que el minorista mantuvo intactas sus previsiones anuales, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq se mostraban moderados antes de la conferencia de la Reserva Federal que se celebrará esta semana.

* A las 1358 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 140,08 puntos, o un 0,31%, a 45.051,9 unidades; el índice S&P 500 cedía 3,55 puntos, o un 0,05%, a 6445,79 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 88,99 puntos, o un 0,41%, a 21.540,78 unidades.

* Home Depot mejoraba un 4,6% pese a incumplir las estimaciones de resultados trimestrales, y su rival Lowe's sumaba un 2,7%. Sus ganancias y las de los grandes minoristas Walmart y Target más adelante en la semana están ahora en el punto de mira, mientras los inversores esperan más información sobre la salud del consumidor estadounidense.

* El gasto de los consumidores representa cerca del 70% del total de la economía estadounidense y los operadores están deseosos de conocer el impacto que han tenido los aranceles en las previsiones de las empresas y en el gasto de los particulares. La semana pasada, los datos mostraron que los gravámenes mermaron la confianza de los consumidores en julio.

* En cuanto a la política monetaria, la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, pronunciará un discurso más tarde en el día. Bowman, que está siendo considerada para el puesto más alto del banco central cuando el presidente Jerome Powell termine su mandato el próximo año, ha expresado su apoyo a al menos tres recortes de tasas de interés este año, en línea con los llamados del presidente Donald Trump.

* "La gente está un poco indecisa a la hora de gastar ahora mismo con el nivel de las tasas y parte de la incertidumbre creada por la inflación", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth. "Hasta que no obtengan claridad, esperemos que en forma de menos alzas de aranceles y quizá algún recorte de tasas, es probable que estemos estancados en este poco de malestar".

* Ocho de los 11 sectores del S&P subían, liderados por el sector inmobiliario, con una mejora del 1,2%, ayudado por unos datos de vivienda mejores de lo esperado. Los valores tecnológicos eran los que más presionaban al S&P y al Nasdaq, enfriándose tras un repunte de casi el 15% este año.

* El evento clave de esta semana es el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, donde se analizarán los comentarios de Powell en busca de pistas sobre las perspectivas del banco central en materia de economía y política monetaria. (Editado en español por Carlos Serrano)