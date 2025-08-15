Dow Jones toca brevemente un récord impulsado por UnitedHealth; datos en el foco del mercado

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

15 ago (Reuters) - El Dow Jones tocó brevemente un máximo intradía ante el avance de las acciones de UnitedHealth, luego de que Berkshire Hathaway aumentara su participación en la aseguradora de salud, mientras los inversores evalúan datos mixtos para calibrar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal este año.

* UnitedHealth Group se disparaba un 11,6% y alcanzó un máximo de más de dos meses después de que la empresa de Warren Buffett revelara una nueva inversión en la aseguradora sanitaria, mientras que Scion Asset Management, de Michael Burry, también se volvió más alcista en la empresa.

* El aumento de los costos en el sector sanitario en general y la caída de cerca del 40% de las acciones de UnitedHealth este año han dejado al Dow Jones rezagado frente a sus pares de Wall Street en su camino hacia máximos históricos. Marcó su último récord el 4 de diciembre.

* Esta semana, sin embargo, el sector sanitario es el de mayor rendimiento del S&P 500 y va camino de lograr su mejor rendimiento semanal desde octubre de 2022.

* Un informe mostró que las ventas minoristas en julio subieron como se esperaba, pero el índice de la Universidad de Michigan sobre confianza del consumidor cayó más de lo esperado, a 58 unidades, ya que aumentan las expectativas de inflación.

* "Mientras el gasto de los consumidores se mantenga y las empresas puedan retener a sus trabajadores gracias a ese fuerte gasto, la rueda de inercia podrá seguir girando, impulsando los beneficios de las empresas y las cotizaciones bursátiles", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, refiriéndose a las cifras de ventas minoristas.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 99,11 puntos, o un 0,22%, a 45.011,45 unidades; el S&P 500 caía 7,39 puntos, o un 0,11%, a 6461,15 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 30,70 puntos, o un 0,14%, a 21.681,10 unidades.

* Los principales índices bursátiles de Wall Street se dirigen a su segunda semana de alzas, debido a las expectativas de que la Fed podría reiniciar su ciclo de relajación monetaria con una baja de tasas de 25 puntos básicos en septiembre.

* Aún así, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que los últimos datos mostraban un impulso estanflacionario de los aranceles sobre la economía. En el frente comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que revelaría aranceles sobre el acero y los semiconductores la próxima semana. (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)