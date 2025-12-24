Dow Jones y S&P 500 cierran en máximos récord en inicio del feriado de Navidad

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

24 dic (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles y cada uno de los principales índices registró su quinta sesión consecutiva de ganancias, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 registraron máximos históricos de cierre en un amplio repunte durante una sesión más corta por festivo.

* Los índices han subido en los últimos días, impulsados en parte por el repunte de las empresas relacionadas con la IA tras la venta masiva de la semana pasada provocada por la preocupación de que las valoraciones infladas y los elevados gastos de capital hicieran mella en los beneficios.

* Pero los últimos datos muestran que la economía sigue resistiendo, y el mercado sigue valorando en unos 50 puntos básicos los recortes de tasas de la Fed el próximo año, aunque las expectativas de una reducción en enero son bajas, según la herramienta FedWatch de CME.

* El miércoles se conoció además que las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron inesperadamente la semana pasada.

* Los volúmenes de negociación fueron escasos. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por Navidad.

* "Es poco probable que la Fed vuelva a bajar las tasas, al menos durante un tiempo. ¿Quién sabe qué pasará cuando llegue mayo y tengamos un nuevo jefe de la Fed?. Pero tenemos una probabilidad muy baja de un recorte en enero", dijo Tim Ghriskey, estratega de cartera senior de Ingalls & Snyder en Nueva York.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 22,33 puntos, o un 0,32%, a 6.932,12 unidades; el Nasdaq Composite subió 51,46 puntos, o un 0,22%, a 23.613,31 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 289,40 puntos, o un 0,60%, a 48.731,81 unidades.

* Las acciones de Micron Technology subieron, ampliando su repunte luego de que la empresa publicara sólidas previsiones la semana pasada. Las acciones de los bancos también contribuyeron a las ganancias, y el sector financiero fue uno de los más rentables de los 11 sectores del S&P 500.

* Las recientes alzas de las acciones estadounidenses han alentado las esperanzas de un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el S&P 500 registra ganancias en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero, según Stock Trader's Almanac. Ese periodo comenzó el miércoles y se extendería hasta el 5 de enero.

* La renta variable estadounidense ha sufrido fuertes oscilaciones este año, ya que los titulares relacionados con los aranceles, la preocupación por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial y el rápido cambio de las expectativas sobre las tasas de interés han disparado la volatilidad.

(Reportaje de Chuck Mikolajczak en Nueva York; reportes adición de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar y Matthew Lewis. Editado en español por Juana Casas y Natalia Ramos)