Dow Jones y S&P 500 cierran en récord, pero el Nasdaq cae presionado por tecnológicas

NUEVA YORK, 3 oct (Reuters) -

El Dow Jones y el S&P 500 subieron a máximos históricos el viernes, a pesar de que la paralización del Gobierno estadounidense se prolongaba por tercer día, ya que las expectativas de recorte de las tasas de interés se fortalecieron.

* Las acciones de las grandes tecnológicas cayeron en su mayoría, lo que provocó una baja del Nasdaq. Las acciones de Applied Materials bajaron después de que el fabricante de equipos de chips pronosticó a última hora del jueves un impacto de US$600 millones en los ingresos fiscales de 2026.

* Las acciones de Tesla también bajaron, mientras que las eléctricas del S&P 500 subieron.

* El cierre parcial del Gobierno estadounidense se prolongó por tercer día. Los inversores aún pudieron digerir una encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, que mostró que el índice de empleo en el sector servicios se contrajo por cuarto mes consecutivo. La noticia reforzó los argumentos a favor de más recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* "En los últimos días, parece que el impulso está del lado de los inversores", dijo Mona Mahajan, responsable de estrategia de inversión de Edward Jones.

* Parece que "la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed ha subido desde que comenzó el cierre", dijo. "Tal vez sea porque hay un impacto potencial en la economía o algunos datos de empleo más débiles esta semana o los datos del ISM de esta mañana (...) la expectativa es que todavía estamos en este entorno en el que la Fed va a recortar los tipos".

* Históricamente, el mercado no se ha visto afectado por los cierres del Gobierno, pero algunos estrategas dijeron que una paralización larga podría crear más incertidumbre para los inversores y para los responsables de política monetaria de la Reserva Federal.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 0,47 puntos, o un 0,01%, a 6715,82 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 63,19 puntos, o un 0,28%, a 22.780,86. El Promedio Industrial Dow Jones subió 242,00 puntos, un 0,52%, a 46.761,72 unidades.

* "El mercado suele pasar por alto los cierres del Gobierno porque no suelen durar mucho y no tienen un impacto negativo a largo plazo en la economía", dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial.

* "Pero cuanto más tiempo pase... significa que la recopilación de datos para informes realmente importantes podría retrasarse, o podría enturbiar algunos de los datos que finalmente obtendremos porque la recopilación de datos no ocurrió durante un largo periodo". (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)