Dow y el S&P 500 cierran con baja presionados por las acciones de Eli Lilly

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 7 ago (Reuters) -

El Dow y el S&P 500 bajaron el jueves presionados por las acciones de Eli Lilly, que cayeron después de que los datos de su medicamento oral para la pérdida de peso decepcionaron.

* El Nasdaq cerró con una ligera alza.

* Eli Lilly, que también elevó su previsión de ganancias y ventas para todo el año, cayó tras la publicación de los datos del fármaco orforglipron.

* Los inversores también asimilaron un reporte de Bloomberg según el cual el gobernador de la Fed, Christopher Waller, es el principal candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el puesto de jefe del banco central.

* Trump ha criticado al actual presidente, Jerome Powell, por retrasar el recorte de los costos de endeudamiento. Muchos inversores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en septiembre.

* "El rally del mercado está empezando a parecer un poco agotado aquí. Subimos por las ganancias y, por supuesto, el mercado estaba básicamente ignorando muchas de las noticias sobre aranceles", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

* El S&P 500 y el Nasdaq habían alcanzado recientemente una serie de máximos históricos.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 4,19 puntos, o un 0,07%, a 6340,87 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 74,50 puntos, o un 0,35%, a 21.243,92. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 218,80 puntos, o un 0,50%, a 43.974,32.

* En el Nasdaq, las acciones de Apple subieron después de que la última salva arancelaria de Trump eximió en gran medida a los pesos pesados de la industria de su amenaza de imponer un gravamen del 100% a los chips y semiconductores. (Reporte de Nikhil Sharma y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)