Draco Malfoy, villano de Harry Potter, se convierte en un insólito símbolo del Año Nuevo Lunar

HONG KONG, 4 feb (Reuters) -

Draco Malfoy, el malvado estudiante que era rival de Harry Potter ⁠en la serie de ⁠libros fantásticos, se ha convertido en un insólito símbolo del Año Nuevo Lunar chino, con su rostro estampado en ⁠decoraciones festivas ‌rojas ​y productos que van desde pósters hasta fundas para teléfonos.

Malfoy, interpretado ​por el actor Tom Felton en las películas basadas en ‌los libros de J. K. Rowling, ‌ha ganado popularidad debido a ​la traducción al chino de su apellido: Ma-er-fu. Significa "caballo" y "fortuna", lo que es un buen augurio para el año lunar chino del caballo.

Las redes sociales se han inundado de imágenes de personas pegando pósters rojos de Malfoy en sus puertas. Los seguidores pueden comprar cuatro de ellos por 11 yuanes (1,60 ⁠dólares) en la plataforma de comercio electrónico Taobao.

"La bendición del año del caballo, así ​que quédate con Malfoy", dijo un usuario en Rednote, de China.

Otras publicaciones en la red social parecían mostrar una imagen gigante de Malfoy con su uniforme colgada en varios pisos de un centro comercial en la provincia central de Henan.

La franquicia de Harry Potter es ⁠increíblemente popular en China, donde las películas extranjeras representan un porcentaje relativamente pequeño ​de la taquilla debido a las estrictas cuotas y al cambio hacia contenidos locales. Warner Bros ha acordado desarrollar un recorrido por las escenas de Harry ‍Potter en Shanghái con el grupo chino Jinjiang International, dijo Jinjiang el año pasado.

El parque temático Universal Studios de Pekín cuenta con "El mundo mágico de Harry Potter", una sección dedicada a las atracciones y paseos temáticos de Harry Potter.

Las ​ocho películas de Harry Potter se reestrenaron en los cines chinos en 2024.

(1 dólar = 6,9373 yuanes renminbi chinos) (Información de la redacción de Pekín y Farah Master; edición ‍de Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)