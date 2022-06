Draghi asegura que sin el Movimiento 5 Estrellas no hay Gobierno en Italia

Draghi niega haber pedido sacar a Conte del M5S

MADRID, 30 Jun. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha se帽alado este jueves en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en Roma que "no hay Gobierno" sin el Movimiento 5 Estrellas (M5S) despu茅s de que una crisis interna en la coalici贸n haya motivado su retorno precipitado desde Madrid, donde se celebra la cumbre de la OTAN.

"Sigo siendo optimista. El Gobierno no se arriesga. Este Gobierno no se puede hacer sin M5S (porque) naci贸 con (茅l). No se conforma con apoyos externos", ha dicho Draghi despu茅s de que el l铆der del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giussepe Conte, haya acusado al mandatario italiano de "pedir su cabeza".

El cisma dentro del M5S se ha producido porque el l铆der del Movimiento 5 estrellas --partido que pertenece a la coalici贸n de Gobierno que dirige Draghi--, y tambi茅n exprimer ministro de Italia, Giussepe Conte, ha acusado al 'premier' italiano de pedir al fundador del partido, el c贸mico Beppe Grillo, que sacara a Conte del partido.

"Grillo me dijo que Mario Draghi le pidi贸 que quitara a Giuseppe Conte del M5S porque era inadecuado", ha asegurado el soci贸logo Domenico De Masi en una entrevista con el diario 'Il Fatto Quotidiano' y que luego ha usado Conte para atacar a Draghi. El Palazzo Chigi (la oficina presidencial italiana) ha desmentido la declaraci贸n pocas horas despu茅s.

Tras la declaraci贸n de De Masi, el l铆der del M5S ha mantenido una reuni贸n con el presidente de Italia, Sergio Matarella, en la que ha expresado "la gravedad de la situaci贸n", aunque no anunciado una salida de su partido del seno del Ejecutivo.

"nunca he hecho esas declaraciones"

"Yo nunca he hecho estas declaraciones. Me dicen que hay pruebas objetivas: vamos a verlas, las espero. Ni siquiera pens茅 en entrar en los asuntos internos de un partido. Creo que Grillo tambi茅n lo neg贸 anoche", ha enfatizado Draghi, seg煤n ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

Antes de regresar a Italia, el primer ministro italiano subray贸 ante la prensa en la cumbre de la OTAN que hab铆a hablado con Conte y que "el Gobierno no estaba en riesgo". En ese sentido, Draghi ha remarcado este jueves que "el M5S ha hecho importantes aportes a la acci贸n de Gobierno en los 煤ltimos meses". "Estoy seguro de que los seguir谩 dando", ha afirmado.

As铆, el primer ministro italiano ha recordado que Italia se enfrenta ahora a muchos desaf铆os, entre los que est谩n la guerra de Ucrania o el aumento de los precios de la energ铆a. "Los resultados importantes en el frente internacional y en el frente nacional son el m茅rito de esta mayor铆a", ha zanjado.