'Dragones atrapados en la isla', Premio Nacional del Juguete 2025

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha acordado otorgar el Premio Nacional del Juguete a la candidatura 'Dragones atrapados en la isla'. El premio está dotado con US$30.000, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la hora de conceder el galardón, el jurado ha tenido en cuenta aspectos como la creatividad y la calidad del juguete o juego, su promoción de los principios de igualdad y no discriminación, el fomento de valores de inclusión y la cultura de la paz, su carácter pedagógico y su adaptación a los tramos de edad y necesidades recomendadas en cada caso.

El jurado también ha valorado su producción atendiendo a los principios de accesibilidad universal o su sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, incluyendo el embalaje y el empaquetado.

Europa Press
