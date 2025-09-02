Drake apuesta 300.000 a que Jannik Sinner ganará el US Open

NUEVA YORK (AP) — Drake está jugando en grande por Jannik Sinner, apostando US$300.000 a que el tenista masculino mejor clasificado del mundo ganará el Abierto de Estados Unidos.

El rapero conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos —y a menudo perderlas— publicó en las redes sociales la captura de pantalla de un boleto de apuesta el martes por la tarde. La apuesta de seis cifras paga US$507.000 si Sinner gana su quinto campeonato importante y el segundo en el Abierto de Estados Unidos.

La llamada Maldición de Drake ha sido culpada de varias pérdidas en los últimos años, incluyendo US$210.000 apostados a que el estadounidense Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos de 2024. Según un sitio web que rastrea las apuestas anunciadas de Drake y la maldición, ha perdido US$115.000 en tenis después de reducir sus pérdidas al elegir con éxito a Sinner para ganar la final del Abierto de Australia en enero.

Sinner está en los cuartos de final después de vencer a Alexander Bublik en su partido de cuarta ronda. El joven de 24 años se enfrentará a continuación a su compatriota italiano Lorenzo Musetti y es el favorito en las apuestas en BetMGM Sportsbook.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.