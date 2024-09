Drake Callender emerge como la última línea de defensa de Lionel Messi e Inter Miami

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Drake Callender es la respuesta a una pregunta bastante complicada de una trivia.

En unos años, es probable que algunas personas – cuando adivinen quién anotó el gol que le dio al Inter Miami su primer trofeo en el verano de 2023 – escojan al argentino Lionel Messi por obvias razones. El mejor futbolista de su generación, probablemente el mejor jugador de la historia sería una obvia selección.

Como adelanto: No fue Messi.

“Hice lo que se necesitaba hacer”, dijo Callender.

En efecto, fue el guardameta del Inter Miami – en la undécima ronda de la tanda de definición desde el punto penal – quien anotó el que resultó ser el tanto de la victoria en la final de la Leagues Cup el año pasado ante el Nashville SC. Marcó, luego atajó el cobro del portero del Nashville, Elliot Panicco, en su intento por empatar el juego y extender la tanda para concretar la victoria. Fue un momento que siempre vivirá en la memoria del Inter Miami.

Es también un recordatorio de que en los momentos grandes, Callender ya está comprobado. La postemporada de la MLS dentro de un mes y medio y Callender – el portero que está en el mejor equipo de la liga hasta ahora – no puede evitar pensar en cómo será el desafío por el próximo trofeo. La Copa de la MLS está muy presente en su mente, y la manera en cómo está jugando Inter Miami, además del regreso de Messi tras dos meses de ausencia por una lesión de tobillo, todo luce bien dentro de su mundo.

“Pienso que cada vez que tienes la oportunidad de ganar un trofeo y ganas ese trofeo, te permite creer”, dijo Callender. “Ahora sabemos que podemos. Todos confiamos y sabemos que podemos ganar partidos, pero parte de afrontar el juego es averiguar si puedes ganar trofeos. Y el grupo sabe que podemos hacerlo”.

Hasta este punto ha sido la mejor temporada en la carrera de Callender. El guardameta que cumplirá 27 años el mes próximo no solo es el último obstáculo en defensa para el mejor club en la MLS, pero también estableció una marca personal de victorias con 19, ha igualado una marca personal con cinco arcos imbatidos en la MLS este año y tiene el mejor promedio de goles por cada 90 minutos en su carrera con 1.37.

Poniéndolo de otra manera, el equipo que más goles ha anotado en la MLS – con Messi y el uruguayo Luis Suárez guiando el camino – posee a uno de los mejores porteros de la liga. Obviamente es una combinación ganadora, y se reafirma con la forma en que Inter Miami tuvo una ventaja de 10 puntos en el liderato sobre Cincinnati en la tabla de la Conferencia del Este ingresando al domingo y un liderato de siete puntos en la tabla general sobre el LA Galaxy con un partido pendiente.

Inter Miami recibió un gol del Philadelphia Union en menos de dos minutos de haber iniciado el cotejo. Quizás Callender estaba algo privado del sueño; él junto a su esposa se convirtieron en padres por primera vez un par de días antes. Pero con un partido en disputa, Callender estaba centrado – con Inter Miami protegiendo una ventaja de 2-1 en el minuto 85, Sergio Busquets de manera inexplicable perdió el control del balón cerca de la puerta del arco. Callender hizo una atajada a quemarropa para preservar la ventaja y el Inter Miami amplió con un gol tardía para el 3-1.

Cuando Messi arribó y se integró al Inter Miami en el verano de 2023, todo cambió inmediatamente para quienes estaban involucrados con el club – incluyendo a Callender. Es algo grande cuando ahora juega el Inter Miami, lo que significa más fanáticos, mayor atención, y mayor presión.

“Soy bueno bloqueando el mundo exterior”, dijo Callender. “Todo ese ruido, y todos los detractores y quienes dudan, los medios, algunas veces me recarga y en otras necesito un receso de eso. Pero toma tiempo ajustarse a todos los cambios. Digo, yo estaba viendo a este chico en la Liga de Campeones hace unos años, y ahora juego para el mismo equipo que él”.

Inter Miami no clasificó a los playoffs el año pasado. Las lesiones acapararon mucho y la llegada de Messi no fue suficiente para sacar al equipo de la parte baja de la tabla de la MLS. Esta temporada, Inter Miami no solo alcanzará la postemporada, sino que es el gran favorito.

AP