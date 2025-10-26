Drake Maye lanza tres pases de anotación y los Patriots se imponen 32-13 a los Browns

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE. UU. (AP) — Drake Maye lanzó tres pases de anotación en la segunda mitad para ayudar a los Patriots de Nueva Inglaterra a remontar un déficit temprano y lograr su quinta victoria consecutiva, al derrotar 32-13 a los Browns de Cleveland el domingo.

Robert Spillane y Jaylinn Hawkins añadieron intercepciones para Nueva Inglaterra, que ha ganado seis seguidos contra Cleveland y 11 de los últimos 13 encuentros desde 1999.

Maye terminó con 18 pases completos de 24 lanzados para 282 yardas y una intercepción. Hunter Henry, Stefon Diggs y Kayshon Boutte tuvieron recepciones de touchdown.

Esto ocurrió en un día en el que el estelar cazamariscales de los Browns, Myles Garrett, terminó con un récord de franquicia y un máximo personal de cinco capturas, elevando su total de la temporada a diez.

La derrota extendió la racha de descalabros de Cleveland como visitante a 12 juegos. Los Browns no han ganado fuera de casa desde la semana dos de la temporada pasada contra Jacksonville.

Una semana después de conseguir su primera victoria como titular en la NFL, el quarterback novato de los Browns, Dillion Gabriel, completó 21 de 35 para 156 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones.

Cleveland no ha ganado en seis visitas al actual hogar de los Patriots desde que se inauguró en 2002 y ahora tiene una racha de ocho derrotas en Foxborough.

Con su actuación, Garrett se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NFL en tener diez o más capturas en ocho temporadas consecutivas, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Reggie White (nueve de 1985-93) y John Randle (nueve de 1992-99).