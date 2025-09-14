Drake Maye logra tres TD y Patriots vencen 33-27 a Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Drake Maye lanzó para dos touchdowns y corrió para otro, Antonio Gibson devolvió una patada de salida 90 yardas para anotar, y los Patriots vencieron el domingo 33-27 a los Miami Dolphins.

Esta fue la primera victoria para Mike Vrabel como entrenador de Nueva Inglaterra.

Maye completó 19 de 23 pases para 230 yardas. Lanzó un pase de anotación de ocho yardas al exjugador de los Dolphins Mack Hollins y un pase de touchdown de 16 yardas a Kayshon Boutte.

Los Dolphins tomaron una ventaja de 27-23 a mitad del cuarto periodo cuando Malik Washington devolvió un despeje 74 yardas para un touchdown. Antes de que los fanáticos de Miami terminaran de celebrar la jugada, Gibson devolvió la patada de salida siguiente para dar a los Patriots una ventaja de tres puntos.

El apoyador Marte Mapu interceptó a Tua Tagovailoa en la siguiente serie de Miami, y Maye llevó a los Patriots a rango de gol de campo para preparar un intento de 53 yardas de Andy Borregales, quien había fallado dos puntos extra anteriormente.

En la última oportunidad de Miami, Tagovailoa fue capturado en cuarta y 12, y los Dolphins cayeron a 0-2 por primera vez bajo el mando de Mike McDaniel.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes