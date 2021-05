Drake, The Weeknd listos para su gran noche en los Billboard

NUEVA YORK (AP) — Algunos de los mayores críticos de los Grammy, que sintieron que los habían pasado por alto en la famosa entrega de premios, ocuparán un lugar central en otro evento: los Premios Billboard de la Música.

The Weeknd criticó a los Grammy el año pasado al no recibir una sola nominación para la edición de 2021, pese a tener la canción más grande del año, “Blinding Lights”, y un álbum multiplatino con múltiples éxitos, “After Hours”. Pero en los premios Billboard del domingo, es el principal nominado al comeptir por una impresionante cantidad de 16 trofeos.

Con 27 victorias, Drake es el artista más condecorado en la historia de los Billboard. Este año compite por siete honores y será homenajeado como Artista de la Década.

Drake ha ganado cuatro premios Grammy y The Weeknd tres, aunque han sido restringidos a las categorías de rap y R&B, en lugar de ganar premios como álbum, canción o grabación del año. Pero ambos artistas canadienses se medirán por el máximo premio en los Billboard, mejor artista, donde la competencia incluye a Taylor Swift y los raperos Juice WRLD y Pop Smoke.

A pesar de dominar las listas de popularidad y los servicios de streaming, Juice WRLD también fue desairado por los Grammy, que se entregaron en marzo. Pop Smoke obtuvo una sola nominación: mejor interpretación de rap por el éxito “Dior”. Sin embargo, Swift ganó álbum del año por tercera vez con “evermore”.

The Weeknd, Swift, Juice WRLD y Pop Smoke competirán por el premio al mejor álbum Billboard 200, junto con Lil Baby.

En la categoría de mejor canción del Hot 100, los nominados incluyen “Blinding Lights” de The Weeknd, “Rockstar” de DaBaby y Roddy Ricch, “Go Crazy” de Chris Brown y Young Thug, “I Hope” de Gabby Barrett y Charlie Puth, y “Mood” de 24kGoldn e iann dior.

En los apartados de música latina, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna competirán por el premio al mejor artista latino, mientras que Bad Bunny, J Balvin y Ozuna se medirán también por el de mejor artista latino masculino. El premio a la mejor artista latina femenina se lo disputarán Becky G, Karol G y Rosalía. Y el de mejor dúo o grupo latino la Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armado y Los Dos Carnales.

A diferencia de otras entregas de premios en las que los comités determinan a los nominados, los finalistas de los Premios Billboard se basan en ventas digitales y de álbumes, streamimg, reproducciones en la radio y desempeño en redes sociales. Los candidatos para las 51 categorías se basan en el período de la lista del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021.

Esa es la razón por la cual el polémico cantante country Morgan Wallen está nominado a seis premios. Debido a que Wallen fue captado por cámaras usando un insulto racial a principios de año, no se le permitió competir en los Premios de la Academia de Música Country ni en los Premios CMT de la Música. Pero a pesar de las consecuencias, ha tenido un gran éxito en las listas de música country y pop con varias canciones de su segundo álbum, “Dangerous: The Double Album”.

La empresa productora de los Premios Billboard, dick clark productions, sí prohibió que Wallen participara en el programa.

Pero el domingo estará repleto de otros artistas de primera línea, como The Weeknd, BTS, Bad Bunny, Doja Cat y SZA, Twenty One Pilots, DJ Khaled con H.E.R. y Migos, Karol G, Alicia Keys, Duran Duran, Jonas Brothers con Marshmello, y Pink, quien recibirá el premio ICON.

Entre los presentadores estarán Cynthia Erivo, Chelsea Handler, Swizz Beatz, Tina Knowles-Lawson, Gabrielle Union, Henry Golding, Leslie Odom Jr., Lil Rel Howery, Padma Lakshmi, Renée Elise Goldsberry, Lena Waithe y Dixie D’Amelio.

Después de The Weeknd, DaBaby es el segundo artista más nominado con 11 menciones. Pop Smoke recibió 10 nominaciones póstumas, mientras que Barrett es la principal candidata femenina con nueva.

Otros finalistas en múltiples categorías son Bad Bunny, BTS, Megan Thee Stallion, Doja Cat y Justin Bieber.

AJR, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis con Sounds of Blackness y Ann Nesby también actuarán en la ceremonia del domingo, mientras que el rapero y activista Trae Tha Truth recibirá el premio Change Maker.

AP