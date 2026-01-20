Drama en la casa de los Beckham, Brooklyn se "divorcia" de sus padres

"No quiero reconciliarme con ellos", dijo el joven, que añadió al apellido de origen el de su esposa, Nicole Peltz, en una diatriba en la red social Instagram en la que atacó a papá y mamá por haber "buscado sin cesar arruinar" su relación de pareja y por haber difundido "mentiras" en los medios para "preservar la fachada".

Desde hace meses circulan rumores de desacuerdos en la famosa familia y Brooklyn ha dicho que ha intentado mantener los problemas en secreto durante mucho tiempo.

David y Victoria, acusados por su hijo de querer preservar a toda costa "la marca" familiar, nunca admitieron la existencia de problemas. Hoy, el futbolista declaró que "los hijos pueden cometer errores, especialmente cuando usan las redes sociales", pero que deben equivocarse por sí mismos y que de los errores pueden aprender.

La pareja tiene otros dos hijos y una hija: Romeo, de 23 años, Cruz, 20, y Harper, 14.

Brooklyn, el mayor, tiene 26 años y 16 millones de seguidores en Instagram: "He permanecido en silencio durante años", dijo el aspirante a chef.

"Desafortunadamente, mis padres han seguido hablando con la prensa, dejándome sin otra opción que decir la verdad sobre al menos algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme. Ni estoy bajo el control de nadie: por primera vez en mi vida me estoy defendiendo".

El joven agregó que ha visto con sus propios ojos hasta dónde están dispuestos a llegar los Beckham para difundir mentiras en los medios, a menudo a expensas de personas inocentes: "Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", dijo el joven aspirante a chef.

Gran parte de la diatriba se centró en su relación con su esposa, una actriz estadounidense hija del multimillonario Nelson Peltz, a quien, según él, su familia habría "faltado constantemente al respeto" intentando sabotear el matrimonio.

En particular, Brooklyn sostuvo que su madre había cancelado en el último momento la realización del vestido de novia, a pesar del entusiasmo de Nicola con la idea de llevar una creación de la diseñadora, obligándola así a buscar apresuradamente un vestido alternativo.

Una versión que parece, sin embargo, difícilmente conciliable con los hechos: Nicola Peltz se casó vistiendo un vestido de Pierpaolo Piccioli para Valentino Haute Couture, resultado de un trabajo de taller de aproximadamente un año y realizado en colaboración con su estilista de confianza, Leslie Fremar. (ANSA).