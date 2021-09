Drama francés sobre el aborto ilegal en los años 60' gana el león de oro en venecia

VENECIA, 11 sep (Reuters) - "L'événement" ("Happening"), un contundente drama francés sobre el aborto ilegal en la década de 1960, recibió el sábado el León de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El segundo premio del Gran Jurado fue para el director italiano Paolo Sorrentino por "The Hand of God", su película profundamente personal sobre la pérdida de sus padres cuando era adolescente. Jane Campion, de Nueva Zelanda, ganó el León de Plata a la mejor dirección con el drama ambientado en la década de 1920 "The Power of the Dog".

Los premios para la 78a edición del festival en el paseo marítimo de Lido cierran el telón a un maratón de películas de alta calidad y sembrado de estrellas que se extendió por 11 días. Los críticos describieron la competencia por el premio principal como una de las más impredecibles en años.

"L'événement", de la cineasta Audrey Diwan, es la segunda película francesa en ganar un festival importante desde que Julia Ducournau obtuvo la Palma de Oro en Cannes en julio con "Titane", una cinta sobre un asesino serial. (Reporte de Silvia Aloisi. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters