Drama sobre el matrimonio "Gelbe Briefe" gana el principal premio del Festival de Cine de Berlín

BERLÍN, 21 feb (Reuters) - "Gelbe Briefe", un drama sobre lo que le sucede a un matrimonio bajo una presión política extraordinaria, ganó el sábado por la noche el Oso de Oro, el máximo galardón del Festival de Cine de Berlín

El drama, rodado en turco y ambientado en Alemania, está protagonizado por Ozgu Namal y Tansu Bicer, que interpretan a un actor y una dramaturga casados que pierden sus trabajos y tienen que dejar atrás su cómoda vida después de que el marido es perseguido por el Estado turco por publicar contenido crítico en Internet

"La verdadera amenaza no está entre nosotros. Está ahí fuera. Son los autócratas. Son los partidos de derecha. Son los nihilistas de nuestro tiempo que intentan llegar al poder y destruir nuestra forma de vida", dijo el director turco-alemán Ilker Catak al aceptar el premio

"No luchemos entre nosotros. Luchemos contra ellos", añadió. (Reporte de Miranda Murray. Edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)