Draper se perderá el Abierto de Australia por lesión

26 dic (Reuters) - El británico Jack Draper dijo el viernes que no competirá en el Abierto de Australia del próximo mes porque se está recuperando de una lesión.

Draper, décimo en la clasificación mundial, se retiró de la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos en agosto debido a una contusión ósea en el brazo izquierdo.

"Por desgracia, mi equipo y yo hemos decidido no ir a Australia este año. Es una decisión muy, muy dura", dijo el número uno británico en un vídeo publicado en X.

El tenista de 24 años tiene previsto regresar en febrero y preparar la defensa de su título de Indian Wells en marzo.

"Esta lesión ha sido la más difícil y compleja de mi carrera", añadió Draper.

El Abierto de Australia comienza el 18 de enero en Melbourne. (Reporte de Angélica Medina en Ciudad de México)