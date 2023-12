El jugador de los Golden State Warriors Draymond Green volvió a ser expulsado en un partido de la NBA tras propinarle este martes un fuerte golpe en la cabeza al pívot bosnio Jusuf Nurkic, de los Phoenix Suns, en la derrota del equipo de San Francisco (119-116) en el Footprint Center (Arizona).

"No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé", declaró Draymond Green ante los medios tras el encuentro.

El ala-pívot estadounidense fue expulsado del encuentro en el tercer cuarto, cuando el marcador iba a favor de su equipo (60-65) en un partido donde no estaba brillando demasiado con tan sólo dos puntos anotados.

