Dream by WOMBO, BeReal y Apex Legends Mobile, lo mejor de Google Play en 2022

Laa aplicaciones Dream by WOMBO y BeReal y el juego Apex Legends Mobile se han coronado como los mejores programas de la tienda Google Play de 2022, en una lista que por primera vez se introduce una categoría dedicada a los equipos con ChromeOS.

Google ha reconocido las mejores aplicaciones y juegos que se han publicado a lo largo de este a√Īo en Play Store en Estados Unidos, que como novedad incluye un listado dedicado a los programas dise√Īados para los equipos que funcionan con el sistema ChromeOS.

Dream by WOMBO se ha alzado como la mejor aplicaci√≥n en general seg√ļn el criterio de Google, mientras que la elecci√≥n del usuario ha reca√≠do en la red social BeReal. En juegos, la decisi√≥n sobre el mejor juego ha sido m√°s clara, ya que tanto Google como los usuarios han destacado Apex Legends Mobile.

Por categor√≠as, PetStar se corona como la mejor aplicaci√≥n del a√Īo para la diversi√≥n, Breathwrk para el crecimiento personal, Plant Parent, en los esenciales para el d√≠a a d√≠a, Recover Athletics como una "gema oculta" y The STIGMA App en aplicaciones para el bien, como detalla en una publicaci√≥n en su blog oficial.

Si se atiende a los dispositivos, la mejor aplicación para un dispositivo ponible es Todoist; para las tabletas, Pocket; y para los ordenadores Chromwbooks, BandLab.

Google ha destacado Dislyte como mejor multijugador, mientras que Angry Birds Journey se corona en los juegos casual y Dicey Dungeons, en los indie. Y en las nuevas categorías, los reconocimientos son para Papers, Please (mejor historia), Genshin Impact (en curso o actual) y Very Little Nightmares (en Play Pass).

La compa√Ī√≠a tecnol√≥gica tambi√©n distingue los mejores juegos por tipo de dispositivo, siendo Tower of Fantasy en mejor para las tabletas, y Roblox en la nueva categor√≠a para equipos Chromebook.

En Espa√Īa se repite la elecci√≥n a mejor juego del a√Īo, donde se posiciona en primer lugar Apex Legends Mobile. En aplicaciones, las lista de las m√°s destacadas incluye noteit widget - get it now, DanceFitme

Europa Press