Drew Barrymore, Lainey Wilson y Jon Hamm dan inicio a la temporada navideña con la campaña Thanks and Giving de St. Jude

La campaña Thanks and Giving de St. Jude da inicio a su 21 er año de reunir a celebridades, minoristas y consumidores para apoyar a St. Jude Children’s Research Hospital ® y su misión vital de tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida.

Por primera vez, la actriz, productora y presentadora de programa de entrevistas Drew Barrymore se une a nuestra campaña anual, junto con la artista de música country Lainey Wilson y el actor Jon Hamm. Las celebridades amigas que colaboran con la campaña desde hace mucho tiempo, Sofía Vergara, Michael Strahan y Luis Fonsi, compartirán la misión de St. Jude con sus fans. Esta exclusiva campaña navideña invita a los consumidores a apoyar a St. Jude haciendo donaciones en línea y en las tiendas o comprando productos de edición limitada de algunos de los principales minoristas del país.

“Durante más de dos décadas, la campaña Thanks and Giving de St. Jude ha sido una tradición navideña que une a millones de personas en torno a la misión de salvar vidas de St. Jude Children’s Research Hospital”, dijo Richard C. Shadyac Jr., Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC, la organización de concientización y recaudación de fondos de St. Jude. “Estamos increíblemente agradecidos con nuestras celebridades amigas, socios y donantes de todos los ámbitos sociales que forman parte de nuestra gran familia de St. Jude. Su generosidad ayuda a St. Jude a llevar a cabo investigaciones y brindar tratamientos de vital importancia para niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida, con el fin de que puedan vivir a pleno y celebrar cada momento de su vida”.

La campaña refleja la historia de la fundación de St. Jude por parte del artista Danny Thomas, quien aprovechó su fama para recaudar fondos y abrir un hospital de investigación que brindara tratamiento a los niños sin costo alguno para sus familias. Hoy en día, sus hijos Marlo, Tony y Terre Thomas, junto con otras celebridades, aportan su voz y apoyo a esta noble y tan querida causa.

Apoyo de Celebridades

Drew Barrymore

“Me siento verdaderamente honrada de unirme a St. Jude en esta temporada navideña, porque su misión tiene un significado muy especial para mí. Como madre, comprendo lo crucial que es la salud de un niño para su familia y tengo fe en la capacidad de la comunidad para brindar apoyo a las familias en momentos difíciles. Unidos, llevemos felicidad, esperanza y alivio a los valientes niños y familias de St. Jude.”

Lainey Wilson

“La música moviliza mi alma, al igual que los niños de St. Jude. Me siento honrada de haber pasado tiempo con ellos y sus familias, y de haber visto con mis propios ojos lo que realmente significa apoyar a St. Jude. Desde conocer sobre el impacto de la terapia musical en St. Jude hasta ver las obras de arte creadas por los niños en el hospital de investigación, sigo encontrando inspiración en las familias de St. Jude. Me enorgullece unirme a mi familia de música country para generar mayor conciencia sobre la misión de salvar vidas de St. Jude, lo cual es sumamente necesario porque es una misión que se sostiene día a día gracias a la generosidad de personas de todos los ámbitos sociales”.

Jon hamm

“Unirme a St. Jude durante más de veinte años para dar mayor visibilidad a su labor de mejorar las tasas de supervivencia del cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida significa muchísimo para mí. Formar parte de esta histórica campaña Thanks and Giving de St. Jude nos brinda a todos la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en el mundo y en las vidas de los pacientes de St. Jude y sus familias”.

Michael Strahan

“Nada te prepara para escuchar las palabras ‘su hijo tiene cáncer’. Los avances y la atención de St. Jude ayudan a las familias a encontrar la esperanza y la sanación que necesitan para vivir una vida plena y significativa. De mi familia a la tuya, unámonos esta temporada navideña para apoyar la misión vital de St. Jude de tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas sumamente graves, para ayudar a los niños de todas partes del mundo”.

Sofía Vergara

“La vida es un tesoro invaluable. El extraordinario esfuerzo de los médicos, científicos y personal médico de St. Jude Children's Research Hospital ofrece a los niños con cáncer y otras enfermedades pediátricas que amenazan sus vidas la oportunidad de tener una vida mejor. Es un privilegio formar parte de esta campaña cada año y ver a la comunidad unirse por esta noble causa”.

Luis fonsi

“Yo considero a St. Jude como parte de mi familia y busco todas las oportunidades posibles para participar en su misión de salvar las vidas de niños y ayudar a aumentar las tasas de supervivencia del cáncer infantil en todo el mundo. Mi deseo para esta temporada de fin de año es que todos se puedan unir con sus seres queridos y que encuentren una manera de apoyar la labor de St. Jude.”

Marcas Unidas por St. Jude

Entre las marcas más populares que participarán este año se incluyen Domino's, Kay Jewelers, Chili's, HomeGoods, AutoZone, Williams Sonoma, Kia, Dollar General, JOANN, DXL Big + Tall, Melting Pot, HSN, Denny's, J.Crew Factory, Zales, Jared the Galleria of Jewelry y Banter by Piercing Pagoda, entre otras.

“En HomeGoods, llevamos muy cerca de nuestro corazón a nuestros amigos de St. Jude Children's Research Hospital. Lo que más nos enorgullece es el impacto que nuestro trabajo colectivo ha tenido en miles de niños y familias de St. Jude. Gracias a nuestros generosos clientes y a la pasión y el arduo trabajo de nuestros equipos, hemos logrado recaudar más de $78 millones desde 2010 hasta la fecha para esta increíble organización”, dijo Victoria Shonkoff, Vicepresidenta Senior y Directora de Marketing de HomeGoods & Homesense. “St. Jude ha sido fundamental para ayudarnos a avanzar en nuestra misión de propósito social, Find Home Anywhere (Encuentra un Hogar Donde Sea), cuyo objetivo es ayudar a las personas a encontrar un sentido de hogar dondequiera que estén. A través de nuestra colaboración, estamos un paso más cerca de lograr este objetivo al crear un hogar lejos de casa para los pacientes de St. Jude”.

Formas de apoyar a St. Jude esta temporada navideña:

Los fondos recaudados por estas marcas ayudarán a asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación― para que así puedan enfocarse en ayudar a sus hijos a vivir.

Descubra las diversas maneras de retribuir a los niños de St. Jude esta temporada navideña.

St. Jude Children’s Research Hospital ®

St. Jude Children’s Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: Descubrir curas. Salvar niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Cuando St. Jude abrió sus puertas en 1962, el cáncer infantil era considerado en gran medida incurable. Desde entonces, St. Jude ha ayudado a incrementar la tasa de supervivencia general de un 20% a más de un 80%, y no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte todos sus descubrimientos con el fin de ayudar a médicos e investigadores en hospitales y centros oncológicos alrededor del mundo a mejorar la calidad del tratamiento y la atención de aún más niños. Gracias a la generosidad de nuestros donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, para que así puedan enfocarse en ayudar a sus hijos a vivir. Visite St. Jude Inspire para descubrir conmovedoras historias de St. Jude llenas de esperanza, fortaleza, amor y generosidad. Apoye la misión de St. Jude donando en stjude.org, dándole ‘me gusta’ a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en X, Instagram, LinkedIn y TikTok, y suscribiéndose a su canal de YouTube.

