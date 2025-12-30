Drew Brees y Larry Fitzgerald encabezan como finalistas del Salón de la Fama moderno de la NFL

El quarterback Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald encabezaron un grupo de cuatro finalistas de la era moderna en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional

El ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore fueron los otros dos jugadores elegibles por primera vez que también fueron anunciados el martes entre los 15 finalistas

Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri aseguraron sus lugares después de avanzar a los últimos siete en la votación para la clase de 2025. Hay otros seis finalistas que regresan, con Eli Manning, Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson, todos volviendo a esta etapa

El tackle defensivo Kevin Williams llegó a la etapa de finalista por primera vez en su sexto año de elegibilidad

El comité de selección de 50 personas votará sobre los 15 finalistas el próximo mes, y los resultados se anunciarán el cinco de febrero en los "NFL Honors". Entre tres y cinco de los finalistas serán inducidos en el segundo año de este formato actual

Además de los finalistas de la era moderna, el comité de selección también considerará a los candidatos veteranos Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood, al candidato a entrenador Bill Belichick y al contribuyente Robert Kraft. Entre uno y tres de esos finalistas ingresarán al Salón

Solo cuatro personas ingresaron el año pasado, siendo la clase más pequeña en 20 años

Brees y Fitzgerald son los principales nuevos candidatos este año

Brees es el segundo de todos los tiempos detrás de Tom Brady con 80.358 yardas por pase y 571 pases de touchdown. Pasó las primeras cinco temporadas de su carrera con los Chargers de San Diego antes de firmar como agente libre con los Saints en 2006, donde su carrera despegó al ayudar a levantar una ciudad que aún se recuperaba del Huracán Katrina

Brees entregó a Nueva Orleans su primer título de Super Bowl tras la temporada 2009, cuando ganó el MVP del juego después de vencer a Peyton Manning y los Colts de Indianapolis. Brees fue seleccionado al Pro Bowl 13 veces en su carrera, ganó el Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y fue segundo equipo All-Pro en cuatro ocasiones

Fitzgerald pasó toda su carrera con los Cardinals de Arizona después de ser seleccionado tercero en general en 2004. Sus 1.432 recepciones y 17.492 yardas por recepción en 17 temporadas ocupan el segundo lugar de todos los tiempos detrás de Jerry Rice

Fitzgerald superó las 1.000 yardas por recepción nueve veces, empatado en el cuarto lugar de todos los tiempos, y ayudó a los Cardinals a llegar a su único Super Bowl tras la temporada 2008. Fitzgerald estableció récords de postemporada con 546 yardas por recepción y siete recepciones de touchdown, incluyendo una anotación de 64 yardas que puso a su equipo por delante con 2:37 por jugar en el Super Bowl antes de que Pittsburgh remontara para una victoria de 27-23 sobre Arizona

Witten fue uno de los alas cerradas más prolíficos con sus 1.228 recepciones y 13.046 yardas, ocupando el segundo lugar de todos los tiempos. Witten fue dos veces All-Pro para Dallas y fue segundo equipo All-Pro en otras dos ocasiones

Gore ocupa el tercer lugar de todos los tiempos con 16.000 yardas por carrera, con nueve temporadas de 1.000 yardas y cinco honores de Pro Bowl

La carrera de Kuechly fue breve pero impactante. La selección de primera ronda por Carolina en 2012 fue All-Pro cinco veces, con siete selecciones al Pro Bowl y un premio al Novato Defensivo del Año

Durante sus ocho años de carrera, Kuechly lideró a todos los apoyadores de la NFL en tacleadas (1.090), balones recuperados (26), intercepciones (18) y pases defendidos (66)

Vinatieri fue uno de los pateadores más decisivos en la historia de la NFL, haciendo los goles de campo ganadores en las dos primeras victorias de Super Bowl durante la dinastía de Nueva Inglaterra

Ayudó a iniciar la racha con uno de los mejores goles del juego: un gol de 45 yardas en la nieve para forzar el tiempo extra en el juego de la "Regla del Tuck" contra los Raiders en la ronda divisional de 2001. Hizo el gol ganador en tiempo extra para ganar ese juego y luego acertó un gol de 48 yardas en la última jugada de una victoria de 20-17 en el Super Bowl contra los Rams

Vinatieri es el líder de la NFL en puntos (2.673) y goles de campo realizados (599) durante una carrera de 24 años con Nueva Inglaterra e Indianápolis. También lidera a todos los jugadores con 56 goles de campo y 238 puntos en la postemporada

Holt fue una parte clave del "Greatest Show on Turf" de los Rams, ayudando al equipo a ganar el Super Bowl en su temporada de novato en 1999 y regresando allí dos años después. Holt lideró la NFL en yardas por recepción en 2000 y en recepciones y yardas en 2003 cuando hizo su único equipo All-Pro

Holt terminó su carrera con 920 recepciones para 13.382 yardas y 74 touchdowns

Anderson fue considerado uno de los mejores tackles derechos de su era después de ser una selección de primera ronda por Cincinnati en 1996. Pasó casi toda su carrera con los Bengals e hizo tres equipos All-Pro consecutivos de 2004 a 2006

Entre los candidatos que no avanzaron desde los 26 semifinalistas se encuentra el quarterback Philip Rivers, quien fue retirado de la boleta cuando salió de su retiro, y el liniero ofensivo Steve Wisniewski, quien estaba en su último año de elegibilidad como candidato de la era moderna

Dos finalistas del año pasado tampoco avanzaron, con el corredor Fred Taylor y el receptor Steve Smith Sr. quedándose cortos

