Drew Hamer de Velodyne Lidar fue nombrado finalista en los premios Bay Area CFO of the Year Awards

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que el director financiero Drew Hamer ha sido nombrado finalista en los premios Bay Area CFO of the Year Awards (Director Financiero del Año del Área de la Bahía).

Hamer fue reconocido por su papel central en la recaudación de 70 millones de USD de inversores estratégicos por parte de Velodyne, al liderar a la empresa a través de la recesión económica causada por la COVID-19 con una combinación de préstamos y ventas de activos, y al guiar a la compañía a través de una fusión de la empresa de fines especiales (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) que recaudó 419 millones de USD que capitalizaron por completo su balance general. Velodyne es la primera empresa especializada completamente en la tecnología lidar pública del mundo.

Como líder estratégico, Hamer desarrolló los procesos financieros, los sistemas, las políticas y el gobierno corporativo de Velodyne para respaldar el crecimiento continuo de la empresa. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su gran cartera de tecnologías lidar innovadoras que satisface las necesidades de una amplia gama de industrias. Las soluciones de software y los sensores de Velodyne transforman vidas al promover la movilidad segura y las comunidades inteligentes.

Los Bay Area CFO of the Year Awards son presentados por Larkin Street Youth Services en asociación con el San Francisco Business Times. La organización elige a los finalistas al basarse en su fórmula patentada de impactos positivos cuantitativos, cualitativos y únicos que los directores financieros contribuyen a sus organizaciones. Se anunciará a los ganadores en una ceremonia de entrega de premios en San Francisco el 23 de septiembre de 2021.

“Drew es un colega valioso cuya experiencia y dedicación han contribuido enormemente al crecimiento de Velodyne”, expresó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “El historial de desempeño excepcional de Drew en los negocios y la innovación en su campo lo convierten en una excelente elección como finalista del premio CFO of the Year Award”.

“Es un honor ser nombrado finalista del premio Bay Area CFO of the Year Award en la categoría de Empresas Públicas”, expresó Hamer. “Hay muchos directores financieros talentosos en el Área de la Bahía y felicito a los otros finalistas del premio. El último año de ayudar a Velodyne a convertirse y luego a gestionarla como una empresa pública presentó muchos desafíos y oportunidades. Fue un privilegio formar parte de los equipos ejecutivos y financieros que se esforzaron enormemente por lograr que Velodyne se convirtiera en una empresa pública exitosa y en crecimiento”.

Como director financiero de Velodyne, Hamer trabaja con el equipo de liderazgo en la estrategia financiera y dirige las finanzas de la organización mediante la proyección, la elaboración de presupuestos y la contabilidad. Es un ejecutivo financiero experimentado con más de 25 años de trayectoria en liderazgo financiero en empresas de tecnología públicas y prepúblicas. Antes de sumarse a Velodyne, Hamer trabajó en empresas como ON24, Keynote Systems, KnowNow, Intraspect Software, Excite@Home y Sybase. Hamer ha gestionado las relaciones con los inversores, implementado eficiencias financieras, recaudado capital y supervisado la expansión de las operaciones financieras y comerciales en todo el mundo, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

