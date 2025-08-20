Drogas: Colombia, a riesgo de perder certificación antinarco

En septiembre la administración de Donald Trump deberá decidir cuáles países merecen ser certificados y cuáles no por su lucha contra el tráfico de drogas, mediante una serie de calificaciones a cinco variables que van desde cultivos ilícitos hasta incautaciones.

Según el estudio hecho por AmCham Colombia, en el que se analizaron las cinco variables, el país obtendría una calificación entre 34,5% y 44,5%, lo que lo ubicaría en "un nivel bajo de desempeño" y con "una probabilidad de descertificación estimada entre 55% y 70%".

El análisis reveló que el punto más débil para Colombia está en la poca efectividad para la erradicación de cultivos ilícitos, que se ubicaron en la medición del 2023 en 252.572 hectáreas de sembradas de hoja de coca, un incremento del 9,8% frente a 2022, lo que daría paso a una producción potencial de 2644 toneladas métricas de cocaína pura.

En las otras variables al país le va mejor, puesto que en 2024 se alcanzó la cifra récord de decomisos de cocaína con 960 toneladas incautadas; Colombia también ha mantenido un flujo de extradiciones de personas acusadas de narcotráfico con 60 entregas anuales, aunque se han negado algunos envíos por decisión interna, en medio de charlas de paz con grupos criminales, lo que ha molestado a Washington.

En caso de que el país sea descertificado, AmCham Colombia previó pérdidas de hasta US$1000 millones anuales en divisas procedentes del turismo, unos US$450 millones al año por el cierre de cooperación, sumado a eventuales vetos para el financiamiento en organismos como el BID o el FMI, además de aumento en el riesgo país de entre 150 a 200 puntos básicos para la inversión extranjera.

"Propongámonos todos, sin distinción de filiación política alguna, trabajar para que los Estados Unidos se abstengan de adoptar una decisión contraria a los intereses del país y nos concedan un "waiver" (exención, NDR) de 12 meses para fortalecer las acciones en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta a todos los colombianos", reclamó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia. (ANSA).