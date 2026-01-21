Drogas: México entrega 37 narcotraficantes a Estados Unidos

El traslado se realizó hoy al mediodía en un avión militar Hércules C-130, que despegó del aeropuerto de Toluca, al concluir un operativo que se inició en las primeras horas de la noche en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Entre los detenidos se encuentran líderes y operadores de los principales cárteles de la droga.

Entre los nombres destacados están Ricardo González Sauceda, conocido como "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste; Pedro Inzunza Noriega, apodado "El Señor de la Silla", y Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", ambos vinculados al Cártel de los Beltrán Leyva; Armando Gómez Núñez, "Delta 1", representante de los Deltas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Daniel Alfredo Blanco Joo, conocido como "El Cubano", un operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el traslado se llevó a cabo cumpliendo con la ley y los mecanismos de cooperación bilateral.

Los detenidos fueron enviados a diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Las autoridades estadounidenses han asegurado que no solicitarán la pena de muerte contra ellos.

Con esta operación, el número total de delincuentes de alto perfil trasladados a Estados Unidos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum asciende a 92. (ANSA).