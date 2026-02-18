Drogas: niña intoxicada con fentanilo en México al comer tamales en la calle

El insólito caso, ocurrido en el barrio pobre El Potro, de la localidad de Huauchinango, estado de Puebla, a unos 200 kilómetros al este de la capital, causó fuerte conmoción y motivó la apertura de una investigación por parte de autoridades del Estado.

La niña de 10 años que habría ingerido fentanilo, según los estudios toxicológicos practicados en el Hospital General de la ciudad de Puebla, la capital provincial, se encuentra internada.

Familiares y reportes médicos revelaron que, después de comer los tamales, los niños comenzaron a sufrir de vómito, deshidratación, convulsiones y desorientación.

Seis de los pacientes —Diana (11 años), Teodoro (9), Raúl (8), Abigail (6), Kenia (5) y Yamilet (2)— evolucionaron favorablemente al tratamiento y fueron dados de alta tras estabilizarse, según el informe oficial del hospital donde se les atendió.

Sin embargo, Cristina, de 10 años, sigue hospitalizada bajo observación médica, mientras la fiscalía intenta determinar cómo se contaminaron los alimentos y si la droga se derramó accidental o intencionalmente en alguna fase de la preparación, distribución o venta de estos populares platillos. (ANSA)