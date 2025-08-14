Dron EEUU apoya ofensiva mexicana contra narcos

El ministro de Seguridad, Omar García, aclaró que el gobierno estadounidense respaldó con este dron una ofensiva para actuar contra la peligrosa banda delincuencial "a petición" de autoridades mexicanas y no de forma unilateral, y aclaró que no se trató de un aparato de tipo "militar".

La operación se realizó en la localidad de Tejupilco y otras localidades del Estado de México, vecino a la capital, donde actúan los hermanos José Alfredo "La Fresa" y Johnny "El Pez" Hurtado Olascoaga.

"Son aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano.

Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país", afirmó el funcionario.

La Familia Michoacana acosa a los habitantes de varias localidades de esa zona como el paraíso lacustre de Valle de Bravo, la ciudad turística de Ixtapan de la Sal, además de otros 10 municipios de los límites con el estado de Michoacán.

En julio pasado, el gobierno federal detuvo a varios delincuentes en 14 municipios de esa zona en los que realizaban operaciones extorsivas y controlaban la venta de alimentos básicos y materiales para la construcción, entre otros.

La operación del dron en esta región ocurre a unos días de que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos, "por razones de seguridad nacional", sin seguir un proceso regular de extradición, a 26 delincuentes que pertenecen a dos de las principales organizaciones criminales del país.

García Harfuch dijo que este traslado, que fue cuestionado por expertos por considerarlo una "ofrenda" para atenuar las presiones del presidente Donald Trump, a fin de evitar sobre todo nuevos aranceles, se debió a que los criminales seguían cometiendo delitos a través de sus subordinados en todo el país.

Desde que en México inició la actual espiral de violencia que desangra al país, a fines de 2006, con participación de las Fuerzas Armadas, se contabilizan más de 500.000 muertos y al menos 127.000 desaparecidos.

A despecho de las afirmaciones oficiales, el diario capitalino El Financiero reveló que la aeronave no tripulada que sobrevoló una región cercana a la capital pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al citar datos de rastreo de la plataforma Flightradar.

Según la fuente, se trata del modelo MQ-9B 'Guardian', del constructor General Atomics, operado a distancia por las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el cual despegó de la ciudad texana de San Angelo y "durante casi dos horas sobrevoló" la zona referida.

"El dispositivo se desplazó a 24.000 pies de altura" y "luego de realizar varias vueltas (.) su señal se perdió", sin que hasta ahora se confirme su retorno a Estados Unidos.

El MQ-9B 'Guardian' que ingresó al territorio mexicano, habitualmente "se emplea en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", señaló el diario y dijo que "tiene una autonomía de más de 27 horas, puede operar hasta 50.000 pies y su capacidad de carga útil es de alrededor de 1,7 kilogramos.

