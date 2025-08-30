LA NACION

Dron ucraniano causa incendio cerca del “palacio de Putin” en el sur de Rusia

Los bomberos rusos seguían luchando el sábado contra un incendio provocado por los restos de un dron

Dron ucraniano causa incendio cerca del “palacio de Putin” en el sur de RusiaEvgeniy Maloletka - AP

Los bomberos rusos seguían luchando el sábado contra un incendio provocado por los restos de un dron ucraniano cerca de un "palacio" que se cree pertenece al presidente Vladimir Putin a orillas del mar Negro.

Las autoridades de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, anunciaron el jueves que la caída de un dron había provocado un incendio en una "zona forestal" cerca de la ciudad de Guelendzhik.

En esta zona se encuentra una lujosa residencia apodada "el palacio de Putin", con la que el presidente ruso niega tener ninguna relación.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia afirmó el sábado que más de 400 bomberos seguían luchando contra el incendio.

Por el momento no hay indicios de que el incendio amenace directamente al "palacio de Putin", que las autoridades rusas nunca mencionaron en sus diversos comunicados.

El opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en prisión de forma repentina, publicó en 2021 una investigación en la que acusaba a Vladimir Putin de ser el propietario de esta inmensa finca situada en una zona turística a orillas del mar Negro.

Según la investigación, este lujoso complejo financiado con fondos procedentes de la corrupción incluiría además viñedos, un estadio de hockey sobre hielo y un casino.

Ucrania, que lucha desde 2022 contra una ofensiva rusa a gran escala en su territorio, se defiende atacando Rusia con drones.

Estos ataques cambiaron los hábitos de Putin, quien por ejemplo habría dejado de visitar la ciudad de Sochi, ahora al alcance de los drones, según el sitio web ruso de investigación Proekt, que citó a una fuente anónima.

