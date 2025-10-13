Dron ucraniano incendia un depósito de combustible en Crimea

MOSCÚ, 13 oct (Reuters) - Un dron ucraniano atacó un depósito de combustible en Feodosia, al este de Crimea, y lo incendió, informó el lunes el jefe de Crimea instalado en Rusia.

Serguéi Aksyonov dijo en su canal de Telegram que las fuerzas de defensa aérea derribaron más de 20 drones y que nadie resultó herido.

No se reveló la magnitud de los daños. El depósito de petróleo de Feodosia, así como otros objetivos energéticos y militares de Crimea, han sido blanco de repetidos ataques por parte de Ucrania.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ataques contra las infraestructuras energéticas contrarias ante el fracaso de las conversaciones de paz en los últimos meses. (Información de Reuters; edición de Mark Trevelyan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)