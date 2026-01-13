Drones atacan a cuatro petroleros cerca de la terminal petrolera CPC en Rusia: fuentes

MOSCÚ/ATENAS, 13 ene (Reuters) -

Cuatro petroleros gestionados por Grecia fueron atacados el martes por drones ⁠no identificados en el ⁠mar Negro cuando se dirigían a cargar crudo en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), frente a la costa rusa, según informaron ocho fuentes ⁠a Reuters.

No ‌está ​claro quién está detrás del ataque con drones. Ucrania no hizo comentarios inmediatos y el ​CPC declinó referirse al suceso.

El 29 de noviembre, un dron ucraniano alcanzó uno ‌de los tres principales puntos de amarre del CPC ‌cerca del puerto de

, provocando una ​caída de las exportaciones petroleras y de la producción en Kazajistán.

La producción kazaja de crudo y gas condensado se desplomó un 35% entre el 1 y el 12 de enero respecto a la media de diciembre, según declaró a Reuters una fuente conocedora de los datos, debido sobre todo a las limitaciones de exportación a través de la terminal del mar Negro.

El Ministerio de Energía de Kazajistán ⁠afirmó que el CPC está continuando las exportaciones de petróleo a través de un amarre. Uno de los petroleros, el ​Delta Harmony, está gestionado por la griega Delta Tankers, según datos de LSEG, y según las fuentes se esperaba que cargara petróleo producido en Kazajistán por Tengizchevroil, una unidad de la compañía estadounidense Chevron Otro tanquero, Matilda, está gestionado por la griega Thenamaris y se espera que cargue petróleo de Karachaganak, añadieron las fuentes.

Un funcionario de Thenamaris confirmó que el Matilda fue alcanzado ⁠por dos drones mientras esperaba en condiciones de lastre a 30 millas del CPC.

"No hubo heridos ​y el buque sufrió daños menores en las estructuras de cubierta según una evaluación inicial, que es totalmente reparable. El buque, en condiciones de navegar, se aleja ahora de la zona", declaró.

Delta Tankers no respondió ‍de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Dos fuentes de seguridad marítima señalaron que, al parecer, hubo un incendio a bordo que fue extinguido con rapidez. Otros dos petroleros, el Freud -gestionado por la griega TMS- y el Delta Supreme -Delta Tankers-, también fueron alcanzados por drones cerca de la terminal del ​CPC en el mar Negro, dijeron tres de las fuentes. El oleoducto del CPC transporta petróleo a la terminal Yuzhnaya Ozereyevka del mar Negro, cerca de Novorosíisk, en el sur de Rusia.

(Reporte de Reuters en Moscú y Londres ‍y Renee Maltezou en Atenas; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)