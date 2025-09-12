Drones atacan por primera vez el puerto ruso de carga de petróleo de Primorsk

MOSCÚ, 12 sep (Reuters) -

Un ataque con drones contra el puerto de Primorsk, en el noroeste de Rusia, incendió el viernes un buque y una estación de bombeo, según informó el gobernador regional. Se trata del primer ataque con drones contra una de las mayores terminales de exportación de petróleo y combustible del país.

Desde principios de agosto, Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa, incluidas refinerías y oleoductos, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

Otros puertos, como el cercano de Ust-Luga y el de Novorossiisk, en el mar Negro, han sido blanco de repetidos ataques en los últimos meses. Rusia ha revisado su plan de exportación de crudo de septiembre desde los puertos occidentales a 2,1 millones de barriles diarios (bpd), lo que supone un aumento del 11% respecto al programa inicial, mientras que los ataques con drones a las refinerías nacionales han reducido la demanda local de crudo.

El gobernador Alexander Drozdenko dijo que el incendio del buque en Primorsk, que no identificó, estaba extinguido, y que no había riesgo de vertido de productos petrolíferos.

Más de 30 drones fueron destruidos sobre la región, añadió en una publicación en Telegram, sin mencionar la guerra en Ucrania.

Los comentarios a su mensaje reflejaban la ansiedad local.

"¿Cuánto durará esto? No he dormido en toda la noche ni en toda la mañana. Solo deseo que todo vaya bien. El niño no duerme, solo intenta dormirse, y luego pum, pum... es horrible. Ojalá todo acabe pronto", escribió un usuario llamado Sashulya.

Primorsk se encuentra en el golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo. La agencia rusa de transporte aéreo Rosaviatsia informó de que el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, suspendió sus operaciones durante varias horas el viernes por la mañana.

El ejército ruso afirmó que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 221 drones ucranianos durante la noche, nueve de ellos sobre la región de Moscú. El portavoz del Estado Mayor ucraniano, cuando se le preguntó al respecto, dijo que el ejército no disponía de información inmediata. (Información de Vladimir Soldatkin en Moscú; redacción de Lucy Papachristou; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Irene Martínez)