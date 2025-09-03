Drones israelíes lanzan granadas cerca de cascos azules en Líbano: Unifil lo tacha de ataque grave

BEIRUT (AP) — Drones israelíes lanzaron cuatro granadas cerca de los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, cuando trabajaban para despejar bloqueos en las carreteras, informó la fuerza el miércoles. Nadie resultó herido en el ataque.

La fuerza de paz, conocida como UNIFIL, describió el incidente del martes por la mañana como "uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la UNIFIL" desde el cese de hostilidades en noviembre que puso fin a la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah.

El ejército israelí no comentó de inmediato.

UNIFIL dijo que drones israelíes lanzaron cuatro granadas cerca de los cascos azules, que estaban trabajando para despejar bloqueos que obstaculizaban el acceso a una posición de la ONU a lo largo de la línea fronteriza. Una granada cayó a menos de 20 metros y otras tres a aproximadamente 100 metros del personal y los vehículos de la ONU, añadió, señalando que se observó a los drones regresar hacia Israel.

UNIFIL afirmó que el ejército israelí había sido informado con antelación sobre el trabajo para despejar carreteras de los cascos azules en la zona, al sureste del pueblo de Marwahin, a menos de un kilómetro de la línea fronteriza.

"Por preocupación por la seguridad de los cascos azules tras el incidente, el trabajo de ayer fue suspendido", dijo UNIFIL.

El ataque se produjo después de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara unánimemente la semana pasada para terminar con la misión de paz de la ONU en el sur de Líbano a finales del próximo año, cediendo a las demandas de Estados Unidos e Israel.

El contingente multinacional ha desempeñado un papel significativo en el monitoreo de la situación de seguridad en el sur de Líbano durante décadas, incluso durante el conflicto entre Israel y Hezbollah. La fuerza también ha recibido críticas de ambos lados y de funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tomado medidas para reducir la financiación estadounidense para la operación mientras Trump redefine la estrategia de política exterior de Estados Unidos.

La guerra entre Israel y Hezbollah causó la muerte de más de 4000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y provocó destrucción por valor de US$11.000 millones, según el Banco Mundial. En Israel murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

UNIFIL dijo que cualquier acción que ponga en peligro a los cascos azules de la ONU y sus activos o interfiera con sus tareas es inaceptable y una violación grave del derecho internacional y de la resolución que puso fin a la guerra. Añadió que es responsabilidad del ejército israelí garantizar la seguridad de los cascos azules que realizan tareas ordenadas por el Consejo de Seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.