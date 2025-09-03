Drones israelíes lanzan granadas cerca de fuerzas de paz de la ONU en Líbano: FPNUL

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Tala Ramadan

3 sep (Reuters) - La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) dijo que el martes por la mañana aviones israelíes no tripulados lanzaron cuatro granadas cerca de las fuerzas de mantenimiento de la paz que trabajan para eliminar los bloqueos de carretera que obstaculizan el acceso a una posición de la ONU.

"Se trata de uno de los ataques más graves contra el personal y los bienes de la FPNUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado", afirmó la FPNUL en un comunicado el miércoles.

Una granada impactó a menos de 20 metros y otras tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU.

La FPNUL indicó que el ejército israelí fue informado con antelación de los trabajos de despeje de carreteras de la FPNUL en la zona, al sureste de la aldea de Marwahin.

El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo el miércoles en la red social X que las tropas estacionadas en un puesto avanzado en el sur de Líbano detectaron actividades sospechosas y lanzaron varias granadas aturdidoras en las inmediaciones "para interrumpir y eliminar la amenaza potencial".

Según señaló, tras una revisión del suceso, se envió una aclaración a través del canal de enlace militar, añadiendo que no hubo ataques intencionados contra el personal de la FPNUL y que la seguridad de los civiles y de las fuerzas israelíes "sigue siendo una prioridad absoluta".

El secretario general de la ONU, António Guterres, "subraya que cualquier acto que ponga en peligro la vida de las fuerzas de mantenimiento de la paz es completamente inaceptable", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

Asimismo, agregó que "exige que las partes cumplan con sus responsabilidades para garantizar la seguridad de las fuerzas de paz y la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU". (Reporte de Tala Ramadan y Alexander Cornwell; reporte adicional de Michelle Nichols en Naciones Unidas; editado en español por Paula Villalba y Carlos Serrano)