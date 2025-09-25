Drones no identificados, observados sobre cuatro aeropuertos daneses

Drones no identificados fueron observados la noche del miércoles al jueves sobre cuatro aeropuertos de Dinamarca, uno de los cuales suspendió su servicio, informó la policía dos días después de que la terminal aérea de Copenhague fuera cerrada por la presencia aparatos de ese tipo.

Los drones fueron vistos en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sonderborg y en la base aérea Skrydstrup, antes de alejarse por su cuenta, según la policía.

La terminal de Aalborg, en el norte de Dinamarca y una de las más grandes del país, fue cerrada durante varias horas debido a la presencia de los dispositivos.

"No fue posible derribar los drones, que volaron sobre una zona muy extensa por un par de horas. Hasta este momento tampoco hemos aprehendido a los operadores de los drones", indicó en un comunicado el inspector Jesper Bojgaard Madsen, jefe policial de Jutlandia del Norte, sobre el incidente en Aarhus.

Por su parte, la policía de Jutlandia del Sur dijo que "recibió varios reportes de actividad de drones en los aeropuertos de Esbjerg, Sonderborg y Skrydstrup" la noche del miércoles.

Los aeropuertos de Esbjerg y Sonderborg no cerraron porque no tenían vuelos programados a esa hora.

La policía local indicó que los drones "volaron con luces y fueron vistos desde el suelo, pero no está claro qué tipo de drones son o cuál es el motivo" de su presencia.

Esa fuerza añadió que estaba "investigando ampliamente en cooperación con (el servicio danés de inteligencia) PET y las fuerzas armadas para aclarar las circunstancias".

El aeropuerto de Copenhague cerró la noche del lunes y madrugada del martes durante varias horas por la presencia de drones de gran tamaño, en el "ataque más grave contra una infraestructura crítica de Dinamarca" hasta la fecha, sostuvo el martes la primera ministra, Mette Frederiksen.

