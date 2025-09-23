Drones que cerraron el aeropuerto de Copenhague eran pilotados por un "operador capacitado"
- 1 minuto de lectura'
COPENHAGUE, 23 sep (Reuters) -
La policía danesa dijo el martes que los drones que sobrevolaron el principal aeropuerto del país parecían haber sido pilotados por "un operador capacitado" y añadió que no se había identificado a ningún sospechoso.
Los aeropuertos de Copenhague y Oslo, los dos más transitados de la región nórdica, permanecieron cerrados durante horas después de que se observaran drones en su espacio aéreo a última hora del lunes, dejando a decenas de miles de pasajeros varados al desviarse los vuelos.
"Hemos llegado a la conclusión de que se trataba de lo que llamaríamos un operador capacitado", dijo el martes a la prensa el comisario jefe de la policía danesa, Jens Jespersen, refiriéndose a los drones observados en Copenhague.
"Es un actor que tiene las capacidades, la voluntad y las herramientas para exhibirse de esta manera", dijo Jespersen, y añadió que era demasiado pronto para decir si los incidentes en Dinamarca y Noruega estaban relacionados. El aeropuerto de Copenhague permaneció cerrado durante cuatro horas al verse dos o tres drones de gran tamaño volando en sus inmediaciones, según las autoridades, mientras que el aeropuerto de Oslo permaneció cerrado durante tres horas tras dos avistamientos, según la policía local.
Jespersen dijo que los drones en Dinamarca vinieron de varias direcciones diferentes, encendiendo y apagando sus luces, antes de desaparecer finalmente después de varias horas. (Información de Stine Jacobsen; edición de Terje Solsvik; edición en español de Paula Villalba)
Otras noticias de Drones
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 22 de septiembre
- 2
Una jugada sorprendente para ahuyentar al fantasma que espantaba a Milei
- 3
Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17
- 4
Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario