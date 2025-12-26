Drones rusos dañan buques de bandera extranjera en puertos del sur de Ucrania, según Kiev

KYIV, 26 dic (Reuters) -

Los ataques rusos nocturnos con drones dañaron buques con bandera de Eslovaquia, Palaos y Liberia en puertos de las regiones ucranianas de Odesa y Mikoláiv, según dijo el viernes el viceprimer ministro ucraniano.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado los ataques contra la región meridional de Odesa y, según responsables ucranianos, Moscú pretendía aislar a Ucrania del mar Negro y sembrar el caos entre la población civil.

No hubo víctimas en los ataques del viernes, dijo Oleksi Kuleba en una declaración en la aplicación de mensajería Telegram, pero los ataques causaron cortes de electricidad y dañaron ascensores y almacenes civiles en la región de Odesa.

Por otra parte, añadió Kuleba, los drones dañaron una locomotora y un vagón de mercancías en la estación ferroviaria de Kovel, en el noroeste del país, a unos 60 kilómetros de Polonia.

"A pesar del terror deliberado de Rusia, el sistema logístico de Ucrania sigue funcionando", dijo Kuleba.

Rusia no hizo comentarios al respecto. (Reporte de Yuliia Dysa; Edición de Joe Bavier y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Tomás Cobos)