Drones rusos hieren a 20 personas en las ciudades ucranianas Járkov y Dnipró

10 mar (Reuters) - Drones rusos atacaron Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y la ciudad sudoriental de Dnipró a última hora del lunes y durante la noche, hiriendo a más de 20 personas, según informaron fuentes oficiales ucranianas.

Un dron ruso impactó en una zona cercana a un edificio de apartamentos de gran altura a última hora del lunes en Járkov, hiriendo a siete personas, rompiendo ventanas e incendiando vehículos, según informaron el alcalde de la ciudad y la policía ucraniana.

Un segundo ataque durante la noche dejó cuatro heridos, cuando un dron impactó en una carretera entre edificios, según informó el alcalde Ihor Terejov en la aplicación de mensajería Telegram.

Járkov, situada a 30 kilómetros de la frontera con Rusia, resistió los primeros avances del ejército ruso tras su invasión a gran escala en febrero de 2022 y, desde entonces, ha sido objeto frecuente de ataques aéreos rusos.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que, en total, Rusia atacó el país con 137 drones, de los cuales 122 fueron derribados o neutralizados.

En Dnipró, 10 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años, según informó el gobernador regional Oleksandr Ganzha en Telegram. Ganzha publicó fotos en internet que mostraban escombros en las calles y fachadas de edificios dañadas. El alcalde de la ciudad, Boris Filatov, dijo que al menos ocho edificios de gran altura resultaron dañados en el ataque.

