Drones rusos hieren a niños ucranianos y una mujer embarazada. Zelenskyy pide diplomacia rápida

KIEV, Ucrania (AP) — Un intenso bombardeo de drones rusos en la ciudad sureña de Odesa, en Ucrania, hirió a 23 personas, incluidos dos niños y una mujer embarazada, según informaron el martes las autoridades, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió que los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión de casi cuatro años de Rusia en su país avancen más rápido

El ataque en Odesa implicó más de 50 drones, algunos de ellos modelos recientemente mejorados por Rusia para aumentar su alcance y poder de ataque, según las autoridades ucranianas. Los drones apuntaron a la red eléctrica, que Rusia ha bombardeado repetidamente durante el invierno más frío en años, y también impactaron en cinco bloques de apartamentos, dijeron los funcionarios

"La operación de rescate continuará hasta que se aclare qué ha sido de todas las personas que puedan estar bajo los escombros", afirmó Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram, añadiendo que un lugar de culto protestante informal también resultó dañado

"Cada uno de estos ataques rusos socava la diplomacia, que aún está en marcha, y afecta, en particular, a los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", expresó

El impulso diplomático por parte del gobierno de Trump para poner fin a la guerra ha progresado, según funcionarios, pero no ha logrado avances en el tema clave de qué sucederá con las tierras ucranianas ocupadas por Rusia y otros territorios que Moscú está demandando

Los analistas dicen que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene prisa por alcanzar un acuerdo, a pesar de las dificultades de su ejército en la línea de frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas). Cree que el tiempo está de su lado, que el apoyo occidental a Kiev se desvanecerá y que la resistencia de Ucrania eventualmente se quebrará bajo presión, según los analistas

Para reponer sus fuerzas y mantener la presión sobre Kiev, Moscú ha ofrecido primas en efectivo, liberado convictos de prisión y atraído extranjeros a su ejército

Una investigación de Associated Press encontró que trabajadores bangladeshíes desprevenidos fueron atraídos a Rusia bajo la falsa promesa de trabajo civil antes de ser enviados al combate en Ucrania

Zelenskyy dijo el lunes por la noche que la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos y Rusia está programada para el 1 de febrero, pero que "sería bueno si esta reunión pudiera acelerarse"

También instó a que mientras tanto se impongan sanciones adicionales a Rusia para obligar al Kremlin a hacer concesiones

Rusia lanzó 165 drones contra Ucrania durante la noche, de los cuales 24 lograron atravesar las defensas aéreas y alcanzaron objetivos en siete regiones, según la fuerza aérea de Ucrania

Rusia ha estado mejorando su tecnología y tácticas de drones, atacando a Ucrania con un éxito creciente

La principal dirección de inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa dijo a principios de este mes que Rusia había desplegado el nuevo dron de ataque "Geran-5" propulsado por chorro contra Ucrania por primera vez. El Geran es una variante rusa del Shahed diseñado por Irán

Según la oficina de inteligencia, el dron puede llevar una ojiva de 90 kilogramos (200 libras) y tiene un alcance de casi 1.000 kilómetros (600 millas)

En respuesta, Ucrania ha ampliado significativamente la producción de drones interceptores, además de desarrollar sus propios drones de largo alcance

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo el martes que sus defensas aéreas derribaron 19 drones ucranianos durante la noche en varias regiones rusas

