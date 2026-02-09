Drones rusos matan a tres personas en Ucrania, entre ellas una madre y su hijo

9 feb (Reuters) -

Los ataques nocturnos con drones rusos mataron al menos a tres personas, entre ellas una madre y su hijo de 10 años, en el este y el sur de Ucrania, según informaron el lunes funcionarios regionales y fiscales.

El niño y su madre murieron en el ataque contra una zona residencial de la localidad de Bojodújiv, en la región oriental de Járkov, según informó la fiscalía regional.

Seis personas resultaron heridas en el ataque a la región, que ha sido blanco frecuente de ataques en la guerra de casi cuatro años que comenzó con la invasión rusa en 2022, añadió.

Un "masivo" ataque con drones rusos contra la ciudad portuaria meridional de Odesa causó un muerto y dos heridos, según informó el gobernador regional, Oleh Kiper.

Las infraestructuras residenciales y un gasoducto también sufrieron daños, añadió Kiper en la aplicación de mensajería Telegram.

Nueve personas, entre ellas una niña de 13 años, resultaron heridas en un ataque con drones en la región sudoriental de Dnipropetrovsk, según informó su gobernador, Oleksandr Hanzha.

El ataque provocó un incendio en un edificio de tres plantas, destruyendo el tejado, añadió.

(Información de Anna Pruchnicka; edición de Sonali Paul y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)