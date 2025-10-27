Drones rusos persiguen y ahuyentan a civiles ucranianos, según una investigación de la ONU

Por Emma Farge

GINEBRA, Suiza, 27 oct (Reuters) - Rusia ha estado persiguiendo con drones a civiles que viven cerca de la línea del frente en Ucrania, ahuyentándolos de sus hogares y obligando a miles de personas a huir de zonas enteras en lo que equivale a un crimen contra la humanidad, según una investigación de la ONU.

El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania describe a civiles que fueron perseguidos grandes distancias por drones con cámaras montadas y, en ocasiones, atacados con bombas incendiarias o explosivos mientras buscaban refugio.

"Estos ataques se cometieron como parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de esos territorios y equivalen al crimen contra la humanidad de traslado forzoso de población", afirma el informe de 17 páginas que se presentará esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las conclusiones se basan en entrevistas con 226 personas, entre víctimas, testigos, trabajadores humanitarios y autoridades locales, así como en cientos de vídeos verificados en Internet.

Los ataques descritos en el informe ocurrieron en tres regiones del sur de Ucrania, cerca de la línea del frente y al otro lado del río Dnipro de las fuerzas rusas, durante un periodo de más de un año.

Rusia niega haber atacado intencionadamente a civiles en Ucrania, aunque sus fuerzas han matado a miles de ellos desde que organizó una invasión a gran escala hace tres años y medio.

Ucrania también ha atacado objetivos de infraestructura civil en Rusia y en zonas de Ucrania controladas por Rusia, aunque a una escala mucho menor. (Reportaje de Emma Farge Edición en español de Juana Casas)