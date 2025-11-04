Drones ucranianos alcanzan el interior de Rusia mientras continúa la batalla por una ciudad clave

KIEV, Ucrania (AP) — Drones ucranianos de largo alcance atacaron una planta industrial rusa a unos 1.300 kilómetros de la frontera, dijeron el martes funcionarios locales, mientras el ejército de Ucrania permanecía enfrascado en una intensa batalla para contener un avance ruso en la ciudad clave de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

Dos drones apuntaron a una instalación industrial en Sterlitamak, una ciudad en la región rusa de Bashkortostán, afirmó el gobernador regional Radiy Habirov en un comunicado en línea. No especificó qué instalación fue atacada, pero dijo que ambos drones fueron derribados. No hubo víctimas y la instalación estaba operando con normalidad, agregó.

Por su parte, el gobierno de la ciudad dijo que una explosión en la Planta Petroquímica de Sterlitamak causó el colapso parcial de la instalación de tratamiento de agua de la planta, añadiendo que se desconocía la causa de la explosión. No se sabe que la planta, que fabrica caucho y combustible de aviación, haya sido atacada antes.

Los audaces ataques de Ucrania en el interior de Rusia utilizando drones de producción nacional han avergonzado a Moscú, con funcionarios que no han sido claros sobre los daños, y han inquietado a los rusos. Ucrania ha apuntado a plantas de manufactura, refinerías de petróleo y centros logísticos militares en un intento de trastocar el esfuerzo bélico ruso casi cuatro años después de que Moscú lanzara una invasión de plena escala.

También se oyeron explosiones en un área industrial de la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 800 kilómetros de Ucrania, donde se encuentran una refinería de petróleo y una planta petroquímica, informaron medios rusos.

Las autoridades no confirmaron los reportes.

Tanto Bashkortostán como Nizhni Nóvgorod están entre las regiones donde el Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que se habían derribado drones ucranianos, afirmando que 85 fueron interceptados durante la noche.

Funcionarios ucranianos dijeron que Rusia bombardeó la región sudeste de Dnipropetrovsk en Ucrania con drones, misiles y artillería durante la noche, matando a una persona e hiriendo a otras 11, incluidos dos niños.

Rusia disparó siete misiles de varios tipos y 130 drones de ataque y señuelo contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea de Ucrania.

Además, el Ministerio rumano de Defensa dijo el martes que Rusia llevó a cabo dos ataques nocturnos en la infraestructura portuaria del Danubio en Ucrania, cerca de la frontera con el país miembro de la OTAN.

Dos pares de aviones de combate fueron desplegados por separado desde dos bases aéreas diferentes para misiones de vigilancia aérea después de que "se observaron numerosas explosiones en la costa ucraniana", dijo el ministerio.

En el campo de batalla, Rusia y Ucrania libran duros combates por el control de Pokrovsk, un bastión ucraniano en la región de Donetsk que las fuerzas de Moscú tratan de capturar desde hace más de un año.

Rusia ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos en el área y ha afirmado que sus tropas están avanzando.

"Las fuerzas rusas continúan avanzando en la dirección de Pokrovsk y parecen operar con creciente comodidad dentro de Pokrovsk mismo", dijo el lunes por la noche el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington.

