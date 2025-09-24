Drones ucranianos atacan de nuevo el principal complejo petroquímico ruso

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) -

El complejo petroquímico de Salavat, uno de los mayores de Rusia, situado en la región de Bashkortostán, fue atacado por drones ucranianos, según informó el miércoles el gobernador local a través de su canal en Telegram, el segundo ataque de este tipo en menos de una semana.

"Gazprom Neftekhim Salavat ha sido objeto de otro ataque terrorista con drones. Estamos evaluando el alcance de los daños. Todos los servicios de emergencia están en el lugar y se están llevando a cabo medidas de extinción de incendios", dijo Radiy Khabirov. Los drones también atacaron el mismo complejo, controlado por el gigante energético Gazprom, la semana pasada.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra las vastas infraestructuras petrolíferas y gasísticas rusas, dirigidos contra refinerías y oleoductos de exportación, mientras se estancan las conversaciones de paz con Moscú.

Rusia sufre escasez de ciertos tipos de combustible, en un momento en que los ataques han reducido el funcionamiento de las refinerías y los elevados costes de los préstamos hacen que las gasolineras privadas no puedan permitirse almacenar combustible, según comerciantes y minoristas.

Este mes, ucranianos atacaron también una refinería de petróleo en Ufa, capital regional de Bashkortostán, a unos 1400 kilómetros de la frontera ucraniana.

El complejo petroquímico de Salavat produce gasolina, gasóleo, queroseno y otros productos derivados del petróleo, así como gases licuados, polietileno, poliestireno y amoníaco. (Información de Reuters; edición de Christopher Cushing y Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)