Drones ucranianos cambian la guerra en Rusia. Este es su impacto

KIEV, Ucrania (AP) — En un sitio secreto en la zona rural de Ucrania, columnas de drones de ataque se ensamblan por la noche y casi en total silencio para atacar en lo profundo de Rusia.

Sus objetivos son estratégicos: refinerías de petróleo, depósitos de combustible y centros logísticos militares. Desde el verano, la campaña de drones de largo alcance de Ucrania se intensificó drásticamente, afectando la infraestructura energética de toda Rusia y poniendo a prueba las defensas aéreas de Moscú.

Construidos con piezas fabricadas en una red dispersa de talleres, estos drones ahora vuelan mucho más lejos que en cualquier otro momento de la guerra.

Agentes con chalecos antibalas se mueven con rápida precisión; las linternas brillan en rojo para mantenerse ocultas. Los motores chisporrotean como viejas motocicletas mientras los gases de escape se dispersan en la noche sin luna. Minutos después, uno tras otro, los drones despegan de una pista improvisada y se dirigen al este.

Los ataques han provocado una escasez de gasolina en Rusia, e incluso han obligado a racionar el combustible en algunas regiones, además de subrayar la creciente vulnerabilidad en la infraestructura del país. El teniente general Vasyl Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo el viernes que, en lo que va del año, se han llevado a cabo más de 160 ataques exitosos contra las instalaciones de extracción y refinación de petróleo de Rusia.

Ataques de drones en refinerías

Analistas occidentales dicen que, hasta ahora, los ataques a la infraestructura energética rusa han tenido un efecto serio, pero no paralizante.

Los drones ucranianos han golpeado repetidamente 16 importantes refinerías rusas que representan aproximadamente el 38% de la capacidad nominal de refinación del país, según una revisión reciente del Carnegie Endowment, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos.

Pero el organismo argumenta que el impacto real ha sido considerablemente más limitado: la mayoría de las plantas reanudaron operaciones en pocas semanas, y la producción de refinación de Rusia se ha visto apoyada por la capacidad inactiva y los excedentes de combustible existentes.

Sin embargo, los ataques profundos han dado a Kiev la iniciativa en un momento importante. Estados Unidos y Europa intensifican las sanciones a la industria petrolera de Rusia aun cuando la solicitud de misiles estadounidenses Tomahawk de largo alcance por parte de Kiev se ha estancado.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dice que la mejora en la capacidad de Ucrania de realizar ataques de largo alcance provoca un daño real y ha obligado al Kremlin a importar combustible y reducir las exportaciones.

“Creemos que han perdido hasta el 20% de su suministro de gasolina como resultado directo de nuestros ataques”, dijo a los periodistas en una conferencia en Kiev.

En el sitio de lanzamiento secreto, el comandante que supervisa la operación, un hombre de hombros anchos identificado por su apodo, “Fidel”, de acuerdo con las regulaciones militares ucranianas, observa a través de gafas de visión nocturna mientras los drones ascienden hacia el cielo estrellado.

“Los drones están evolucionando”, dijo Fidel a The Associated Press. “En lugar de volar 500 kilómetros (310 millas), ahora vuelan 1000... Tres factores intervienen en una operación exitosa: los drones, las personas y la planificación. Queremos obtener el mejor resultado. Para nosotros, esta es una misión sagrada”.

Ucrania prospera con armas básicas

Gran parte de la flota de Ucrania es de producción nacional. El Liutyi, un caballo de batalla de los ataques nocturnos, es una nave que apenas llega a la cintura de una persona, con un cuerpo en forma de salchicha, una hélice en la parte trasera y una distintiva cola triangular.

No parece ni elegante ni intimidante, más Home Depot que Lockheed Martin, pero la facilidad de ensamblaje significa que puede mantenerse oculto y ajustarse constantemente: está optimizado para deslizarse a través del fuertemente monitoreado espacio aéreo de la línea del frente.

Típico de la filosofía de producción de guerra sin lujos de Ucrania, el Liutyi, cuyo nombre significa “feroz” en ucraniano, se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y recientemente apareció en un sello postal local.

El alcance de estos drones, algunos de cuyos modelos han duplicado su alcance en el último año para atacar rutinariamente objetivos en un radio de 1000 kilómetros de la frontera, marca un cambio en la geografía del conflicto.

Los ataques efectuados hace un año dañaron refinerías en un rango mucho más estrecho, principalmente en las regiones fronterizas occidentales de Rusia. Los costos también han disminuido, poniendo a prueba aún más los costosos sistemas de defensa aérea. Actualmente, se producen en Ucrania drones de largo alcance por tan solo US$55.000.

Un cambio en la geografía del conflicto

“Lo que vemos es que Ucrania ha mejorado su capacidad de llevar la guerra al interior de Rusia”, dijo Adriano Bosoni, director de análisis en RANE, una firma global de análisis de riesgos. “Durante la mayor parte de la guerra, Rusia operó bajo la suposición de que su propio territorio estaba seguro.

Eso ya no es así”.

La lógica estratégica es el desgaste por logística, argumentó: al forzar a Rusia a redirigir suministros y comprometer defensas aéreas a un área más amplia, Kiev busca degradar la capacidad de Moscú para sostener operaciones a gran escala.

La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, dice que los repetidos ataques con drones han reducido la capacidad de refinación de Rusia en aproximadamente 500.000 barriles por día. Eso ha desencadenado una escasez de combustible doméstico y ha reducido las exportaciones de diésel y combustible para aviones, aun cuando la producción mundial de petróleo y los precios en general se mantienen estables.

La capacidad de ataque de producción nacional de Kiev permite lanzamientos independientes de drones, pasando por alto la aprobación occidental requerida para armas de largo alcance importadas. Esa autonomía precedió a sanciones más duras sobre Rusia: los aliados escalaron sus medidas solo después de que Ucrania atacara refinerías rusas durante meses.

En el terreno, cada misión es un estudio de compensaciones. Menos del 30% de los drones llegan al área objetivo, por lo que la planificación meticulosa es esencial, dijo Fidel, quien reflexionó sobre el costo humano.

“La guerra ha recaído en nuestra generación para que podamos luchar por nuestros hijos y ellos puedan vivir en un país libre y democrático”, señaló. “Actualmente ganamos experiencia que será utilizada por todos los países del mundo, y pagamos el precio con nuestras vidas y las vidas de nuestros amigos”.

___

Los periodistas de Associated Press Hanna Arhirova, Illia Novikov, Evgeniy Maloletka, Dmytro Zhyhinas y Alex Babenko contribuyeron a este despacho desde Ucrania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.