Drones ucranianos causan siete heridos en un edificio residencial de Rusia

Siete personas, entre ellas un niño, resultaron heridas por un ataque nocturno con drones ucranianos en la ciudad rusa de Tver, a unos 180 kilómetros al noroeste de Moscú, informaron las autoridades este viernes.

"En Tver, estamos lidiando con las consecuencias de la caída de los restos de un dron sobre un edificio residencial", escribió en la plataforma de mensajería Telegram el gobernador regional interino, Vitali Koroliov.

Según el funcionario, seis adultos y un niño resultaron heridos en el ataque, y una veintena de residentes tuvieron que ser evacuados debido a los daños causados al edificio.

La agencia oficial Tass reportó que la caída de los restos del dron provocó un incendio en un apartamento y destrozó las ventanas de otros.

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.

Por su parte, Kiev lleva a cabo regularmente ataques con drones en Rusia y afirma que su objetivo principal son las infraestructuras militares y energéticas.

El jueves, Moscú anunció que había derribado más de 300 drones ucranianos durante la noche, uno de los ataques más intensos de Kiev, que afectó a cientos de vuelos en la capital rusa.