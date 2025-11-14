Drones ucranianos dañan un barco, viviendas y un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Novorosíisk

*

14 nov (Reuters) -

Un ataque ucraniano con drones dañó en la madrugada del viernes un barco atracado, edificios de apartamentos y un depósito de petróleo en el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, una salida clave para las exportaciones de petróleo ruso, hiriendo a tres de los miembros de la tripulación del barco, dijeron dirigentes rusos.

Tras el ataque, los precios mundiales del petróleo subieron en torno a un 2% por el temor al suministro.

Las infraestructuras petrolíferas rusas han sufrido repetidas interrupciones este año debido a ataques con drones y embarcaciones no tripuladas. Puertos del Báltico y del mar Negro, un sistema de oleoductos troncales y varias refinerías de petróleo han sido blanco de los ataques.

Según fuentes de la industria, los envíos de crudo a través de Novorosíisk alcanzaron las 3.220.000 toneladas, o 761.000 barriles al día, en octubre. En los 10 primeros meses del año, la cifra fue de 24.716.000 toneladas.

A través del puerto de Novorosíisk se exportaron 1.794.000 toneladas de productos petrolíferos en octubre y la cifra fue de 16.783.000 toneladas de enero a octubre, indicaron las fuentes.

"Novorosíisk fue la que más sufrió", dijo en redes sociales Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar. "Durante la noche, más de 170 personas y 50 equipos se ocuparon de las consecuencias del ataque, extinguiendo rápidamente los incendios y ayudando a los residentes".

Los tres tripulantes heridos del barco estaban siendo atendidos en el hospital, dijeron Kondratyev y la sede operativa de la región en Telegram.

Los dirigentes dijeron más tarde que el incendio en el depósito de petróleo en la terminal de Sheskharis, que maneja las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados del petróleo, había sido extinguido.

El cuartel general también dijo que fragmentos de drones alcanzaron al menos cuatro apartamentos, rompiendo ventanas, pero sin causar heridos.

El cuartel general operativo dijo que también resultaron dañadas estructuras costeras, pero no dio más detalles.

Reuters no pudo verificar las versiones de los ataques y no hubo comentarios inmediatos de las autoridades ucranianas. (Información de Reuters; Edición de Himani Sarkar, Saad Sayeed y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)